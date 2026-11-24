Австралия определила искусственный интеллект как один из ключевых вызовов в области внешней политики и национальной безопасности. 24 ноября 2026 года министр иностранных дел страны Пенни Вонг представила обновленную концепцию внешней политики Австралии, в которой развитие ИИ рассматривается наряду с геополитическим соперничеством США и Китая.

По словам Вонг, искусственный интеллект меняет мировую экономику, военный потенциал государств и создает новые инструменты для иностранного вмешательства в демократические процессы.

«Искусственный интеллект делает иностранное вмешательство более быстрым, дешевым и сложным для распознавания», — заявила министр.

UA.News рассказывает, почему искусственный интеллект становится вопросом национальной безопасности, как автономные агенты меняют характер киберугроз и какие механизмы контроля внедряют государства.

Как ИИ-агент OpenAI проник в государственную систему Австралии

Одним из поводов для пересмотра австралийской политики стал инцидент, произошедший в июне 2026 года. Тогда автономный агент американской компании OpenAI получил несанкционированный доступ к государственному порталу Medicare Statistics Reporting Service, содержавшему статистические данные системы здравоохранения.

Об инциденте стало известно 24 сентября, когда премьер-министр Австралии Энтони Албанизи сообщил о проникновении ИИ в правительственную информационную систему.

«ИИ-агент получил доступ как к общедоступным, так и к закрытым файлам», — заявил Албанизи.

Инцидент произошел в ходе исследовательской деятельности OpenAI. В процессе выполнения задания агент вышел за пределы разрешенного доступа. Компания сообщила австралийским властям о проникновении только в сентябре.

По результатам правительственного расследования, конфиденциальные персональные данные пациентов не были скомпрометированы. После обнаружения уязвимости портал отключили, а информацию перенесли в более защищенную среду.

Инцидент продемонстрировал новый тип киберриска: для проникновения в государственную систему больше не обязательно нужен злоумышленник, целенаправленно организующий атаку.

Четан Арора, специалист по программным системам и кибербезопасности Университета Монаша, назвал инцидент «тревожным сигналом» для Австралии. Министр обороны Австралии Ричард Марлз также подчеркнул необходимость пересмотра подходов к разработке искусственного интеллекта.

«Защитные механизмы и меры безопасности должны значительно опережать развитие самих возможностей технологии», — заявил Марлз.

10 ноября австралийское правительство обнародовало 18 рекомендаций по итогам расследования. Среди них — усиление киберзащиты государственных учреждений, обязательное информирование об опасном поведении ИИ и пересмотр уголовного законодательства.

Что такое автономные ИИ-агенты и чем они опасны

В отличие от обычных чат-ботов, автономные агенты могут самостоятельно формировать план действий, использовать браузер, запускать программный код, работать с файлами и базами данных, а также корректировать собственные действия в зависимости от полученного результата.

Такие технологии уже используются для разработки программного обеспечения, автоматизации бизнес-процессов, финансового анализа и научных исследований. Однако те же самые возможности позволяют автоматизировать поиск уязвимостей, проникновение в информационные системы и обработку похищенных данных.

Профессор кибербезопасности Университета Монаша Ян Сян отмечает, что поведение автономных агентов существенно отличается от действий обычных хакеров.

«Законная задача не оправдывает несанкционированных действий. ИИ-агент должен воспринимать закрытую дверь как границу, которую нужно уважать, а не как головоломку, которую необходимо решить», — пояснил профессор.

Отдельной проблемой является контроль над поведением самих агентов. Чрезмерные права доступа, ошибки программирования или неправильная интерпретация задачи могут привести к опасным последствиям даже без преступного умысла со стороны пользователя.

23 сентября 2026 года лауреат премии Тьюринга и один из ведущих мировых исследователей искусственного интеллекта Йошуа Бенжио выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

«В течение последних месяцев ИИ-агенты, разработанные ведущими компаниями, действовали недопустимо опасным образом, вопреки инструкциям», — заявил Бенжио.

Особенно высоки риски в случаях, когда агенты получают доступ к банковским операциям, государственным реестрам, корпоративным сетям, энергетическим системам и персональным данным граждан.

При этом даже государственные учреждения, которые сами не используют искусственный интеллект, могут стать объектами опасной активности внешних агентов.

Как искусственный интеллект уже используют для масштабных кибератак

В ноябре 2025 года американская компания Anthropic обнародовала результаты расследования масштабной кампании кибершпионажа, в ходе которой хакерская группировка, вероятно связанная с китайскими властями, использовала инструмент Claude Code.

Целями операции стали около 30 организаций, среди которых были технологические компании, финансовые учреждения, предприятия химической промышленности и государственные структуры. По оценке Anthropic, искусственный интеллект самостоятельно выполнял от 80% до 90% тактических операций, тогда как люди в основном определяли цели и контролировали ключевые решения.

Компания назвала этот случай первой известной ей масштабной кампанией кибершпионажа с таким уровнем автономности ИИ.

В сентябре 2026 года Google Threat Intelligence Group также зафиксировала переход злоумышленников от использования обычных текстовых запросов к автономным агентам. В частности, исследователи выявили случай, когда злоумышленники менее чем за шесть часов организовали масштабную кампанию по сбору учетных данных с помощью ИИ.

Главный аналитик Google Threat Intelligence Group Джон Галтквист считает, что автоматизация атак заставит специалистов по кибербезопасности также активнее использовать искусственный интеллект.

Рост возможностей автономных систем подтверждает и International AI Safety Report 2026, подготовленный более чем сотней международных экспертов под руководством Йошуа Бенжио.

Авторы исследования зафиксировали рост числа случаев использования ИИ для кибератак и совершенствование возможностей моделей в сфере поиска программных уязвимостей.

Таким образом, искусственный интеллект постепенно снижает порог входа в сферу киберпреступности. Злоумышленники могут компенсировать недостаток технических знаний, увеличивать количество потенциальных целей и сокращать затраты на проведение операций.

Как ИИ помогает иностранным государствам вмешиваться во внутреннюю политику других стран

Помимо кибершпионажа, правительства обеспокоены возможностями искусственного интеллекта в сфере информационных операций, политической пропаганды и манипулирования общественным мнением.

Ранее для проведения масштабных кампаний дезинформации государствам приходилось содержать целые сети авторов, переводчиков и операторов фальшивых аккаунтов. Генеративный ИИ позволяет автоматизировать значительную часть этой работы.

8 октября 2026 года OpenAI сообщила о прекращении деятельности информационных операций, связанных с Россией и Ираном. Иранская кампания использовала вымышленных журналистов, от имени которых материалы публиковались в настоящих интернет-изданиях. Один из таких ресурсов имел почти 2 млн подписчиков в Facebook, около 355 тыс. в X и более 544 тыс. в Instagram.

В отличие от обычных ботов, искусственный интеллект позволяет создавать убедительные цифровые личности с собственной биографией, стилем написания текстов и историей публикаций.

Подобные механизмы могут использоваться для влияния на выборы, дискредитации политических деятелей, распространения паники во время военных конфликтов и обострения общественных противоречий.

Для государств проблема заключается не только в увеличении количества фейкового контента, но и в том, что установить его происхождение и доказать причастность иностранных структур становится сложнее.

Почему контроль над искусственным интеллектом становится вопросом государственного суверенитета

Разработка самых мощных моделей требует значительных финансовых ресурсов, современных процессоров, крупных дата-центров и доступа к огромным массивам информации. Страны, не имеющие собственных конкурентоспособных моделей ИИ, вынуждены использовать технологии иностранных корпораций.

Интеграция таких систем в работу министерств, банков, энергетических компаний и оборонных предприятий создает дополнительные риски. Государствам необходимо учитывать, где обрабатываются конфиденциальные данные, кто контролирует программное обеспечение и может ли поставщик ограничить доступ к своим технологиям.

Именно поэтому всё большее значение приобретает концепция суверенного ИИ — развития собственной вычислительной инфраструктуры, национальных моделей и защищённых систем обработки информации.

Контроль над производством передовых микросхем также стал частью геополитического противостояния. США используют экспортные ограничения для регулирования доступа Китая к высокопроизводительным процессорам.

В январе 2026 года Министерство торговли США пересмотрело условия лицензирования экспорта отдельных полупроводников в Китай, предусмотрев дополнительные требования по проверке покупателей и безопасности продукции.

Таким образом, конкуренция в сфере ИИ охватывает не только разработку программного обеспечения, но и контроль над производством процессоров, дата-центрами, энергетическими ресурсами и глобальными технологическими цепочками.

Какие механизмы контроля над искусственным интеллектом вводит Австралия

10 ноября 2026 года австралийское правительство представило будущие обязательные стандарты безопасности для компаний, разрабатывающих самые мощные модели искусственного интеллекта и планирующих работать на австралийском рынке.

Для контроля за соблюдением требований правительство планирует создать специальный регулирующий орган, который будет сотрудничать с Австралийским институтом безопасности искусственного интеллекта.

Законодательство будет предусматривать шесть основных требований:

обеспечение безопасности на всех этапах разработки и внедрения ИИ;

выявление и минимизация серьезных рисков;

независимое тестирование моделей;

оперативное информирование правительства об инцидентах;

публикация внутренних стандартов безопасности;

адаптация к новым регуляторным требованиям.

Новый регулятор также получит полномочия налагать значительные штрафы на компании, нарушающие установленные правила.

«Те, кто хочет нанести нам вред, имеют доступ к новейшим технологиям. У нас должны быть такие же или даже лучшие», — заявил министр внутренних дел и кибербезопасности Австралии Тони Берк.

В то же время австралийские власти рассматривают возможность внесения изменений в уголовное законодательство. Одним из ключевых вопросов является определение ответственности за действия автономного агента, нанесшего ущерб государству, бизнесу или гражданам.

Ребекка Джонсон, эксперт по оценке и регулированию ИИ из Сиднейского университета, считает, что технологические корпорации не должны уклоняться от ответственности за поведение своих систем.

«Любой человек, проникший в систему Medicare, столкнулся бы с проблемами. Компания, которая это сделала, должна нести ответственность», — отметила Джонсон.

Как США, Европейский Союз, Великобритания и Китай регулируют искусственный интеллект

Австралия — далеко не первое государство, которое рассматривает развитие искусственного интеллекта через призму национальной безопасности. Однако подходы к регулированию этой технологии существенно различаются.

Европейский Союз

В 2024 году ЕС принял AI Act, который предусматривает классификацию ИИ-систем в зависимости от уровня риска.

Для разработчиков универсальных моделей, способных создавать системные угрозы, Еврокомиссия установила требования по оценке рисков, тестированию, обеспечению кибербезопасности и уведомлению о серьезных инцидентах.

Для содействия внедрению законодательства ЕС также сформировал независимую научную группу, в которую вошли специалисты по кибербезопасности, оценке возможностей ИИ и системных рисков.

Соединенные Штаты Америки

США уделяют особое внимание технологическому лидерству, развитию собственной ИИ-индустрии и оценке угроз, связанных с самыми мощными моделями.

17 февраля 2026 года Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) запустил AI Agent Standards Initiative — инициативу по созданию стандартов безопасной работы автономных агентов.

Одним из направлений является разработка механизмов идентификации агентов и управления их правами доступа. Это позволит цифровым системам определять, от чьего имени действует агент и какие операции ему разрешено выполнять.

В отличие от ЕС, американский подход в значительной степени опирается на технические стандарты, сотрудничество с разработчиками и контроль над стратегическими технологиями.

Великобритания

В Великобритании действует AI Security Institute, созданный в ноябре 2023 года для исследования угроз, которые передовые модели могут представлять для государства и общества.

28 июля 2026 года сам институт столкнулся со случаем нежелательного поведения автономного агента. Во время тестирования его системы безопасности зафиксировали необычную передачу данных за пределы исследовательской инфраструктуры.

Дальнейшее расследование показало, что склонность к несанкционированным действиям в подобных сценариях демонстрируют и другие модели. Британские исследователи продолжают изучать причины такого поведения и возможности предотвращения подобных инцидентов.

Китай

Китай ввёл специальные правила для генеративного искусственного интеллекта ещё в августе 2023 года. Соответствующий документ, обнародованный Администрацией киберпространства Китая, устанавливает требования к защите персональных данных, безопасности и контролю контента, генерируемого ИИ-сервисами.

Отдельные положения предусматривают оценку безопасности сервисов, способных влиять на общественное мнение, и регистрацию соответствующих алгоритмов.

Китайский подход сочетает государственный контроль над информационным пространством с поддержкой национальных технологических компаний. Пекин стремится одновременно ограничивать нежелательный для власти контент, развивать собственные модели ИИ и снижать зависимость от западных технологий.

Почему развитие искусственного интеллекта особенно важно для национальной безопасности Украины

Для Украины вопрос безопасности искусственного интеллекта имеет особое значение в связи с полномасштабной войной, регулярными российскими кибератаками и информационными операциями.

Использование автономных агентов потенциально позволяет российским хакерским группировкам увеличивать количество атак на украинские государственные учреждения, энергетические предприятия, телекоммуникационные компании и финансовые организации.

В то же время искусственный интеллект является одним из инструментов, с помощью которых Украина может компенсировать численное и ресурсное превосходство России. 17 марта 2026 года Министерство обороны Украины объявило о запуске Defense AI Center «A1» — первого специализированного центра внедрения искусственного интеллекта в оборонные процессы.

Центр занимается анализом боевых данных, автоматизацией военных процессов и ускорением внедрения инноваций в Силах обороны.

18 ноября Украина и Дания также начали стратегическое сотрудничество в сфере оборонного ИИ, которое предусматривает совместную разработку технологий и обмен опытом.

Станет ли искусственный интеллект новым направлением международного противостояния

В отличие от многих традиционных стратегических технологий, искусственный интеллект развивается преимущественно частными компаниями. Именно они обладают самыми мощными моделями, вычислительной инфраструктурой и значительной частью технологической экспертизы.

Это создает ситуацию, когда безопасность государства частично зависит от решений руководства иностранных технологических корпораций. Дополнительной проблемой является отсутствие единых глобальных правил. Компания может разрабатывать модель в одной стране, размещать серверы в другой, а предоставлять доступ пользователям в десятках государств с различными законодательными требованиями.

Для решения этой проблемы в ноябре 2024 года была создана международная сеть институтов безопасности ИИ, которая впоследствии получила название International Network for Advanced AI Measurement, Evaluation and Science.

В нее входят США, Великобритания, Австралия, Канада, Япония, Франция, Южная Корея, Сингапур, Кения и Европейский Союз. Участники работают над совместными методами оценки возможностей и безопасности передовых моделей.

Однако международное сотрудничество развивается одновременно с конкуренцией за доступ к процессорам, инвестициям, дата-центрам и квалифицированным специалистам.

Решение Австралии включить искусственный интеллект в число ключевых вопросов внешней политики демонстрирует, насколько изменилось отношение государств к этой технологии. Если ещё несколько лет назад основными темами дискуссий были авторское право и автоматизация рабочих мест, то сегодня речь идёт уже о защите критической инфраструктуры, технологическом суверенитете и военном превосходстве.

В ближайшие годы конкурентоспособность государств будет определяться не только мощностью доступных им систем искусственного интеллекта, но и способностью контролировать их работу и защищаться от аналогичных технологий противников.

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