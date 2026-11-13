Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, возможно, имел роман ещё с одной сотрудницей компании, — Reuters

Соучредитель Nvidia Дженсен Хуанг, который в четверг покинул совет директоров и пост генерального директора на фоне скандала, связанного с сообщениями о двух внебрачных романах, мог иметь отношения ещё с одной сотрудницей компании.

Агентство не разглашает имя женщины. «Попытки связаться с ней не увенчались успехом», — отметили журналисты.

Ранее появилась информация о двух внебрачных романах, которые, по сообщениям, привели к отставке Хуанга. Речь шла о его отношениях с Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая, а также с Кимберли Пауэлл, вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения.

Кимберли Пауэлл, Элис Хуанг и представитель совета директоров Nvidia не ответили на запросы Reuters о комментариях. Связаться с Элис Хуанг для получения её позиции агентству также не удалось.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

В США генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, а финансовый директор Колетт Кресс временно возглавит компанию до назначения постоянного преемника.

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг согласился дать показания в Конгрессе США до Дня благодарения.

Nvidia запланировала общее собрание сотрудников на 18 ноября — через шесть дней после объявления о немедленной отставке бывшего генерального директора Дженсена Хуанга. Временным генеральным директором компания назначила финансового директора Колетт Кресс.

В США Дженсен Хуанг после ухода из Nvidia может лишиться около $108 млн компенсации в виде акций, права на которые еще не перешли в его собственность.

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