В Японии сотрудники министерств и государственных учреждений благодаря платформе генеративного искусственного интеллекта Gennai в среднем сократили рабочее время на 110 минут в неделю. Это показал опрос Агентства цифровых технологий, о котором сообщает The Japan Times.

Результаты опроса

Онлайн-опрос проводился среди сотрудников министерств и ведомств в августе и сентябре. Агентство получило 6439 действительных ответов. Более половины респондентов сообщили, что смогли сократить рабочее время как минимум на час в неделю благодаря использованию платформы.

В частности, 35,1% опрошенных заявили о сокращении рабочего времени на один—три часа в неделю. Еще 10,9% сэкономили от трех до пяти часов, 5,2% — от пяти до десяти часов, а 3,2% — десять часов или более. В то же время 34,6% респондентов отметили, что их рабочее время практически не изменилось.

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Как используют Gennai

Среди преимуществ платформы сотрудники называли возможность быстро создать черновик, находить нужную информацию в больших массивах документов и быстрее осваивать технические знания.

Почти ежедневно Gennai используют 10,4% участников опроса, три—четыре раза в неделю — 11%, один—два раза в неделю — 26,4%. Еще 31,2% респондентов пользуются платформой редко или не пользуются ею вообще.

Gennai разработано и эксплуатируется Агентством цифровых технологий. Платформа доступна примерно 180 тысячам японских государственных служащих и имеет функцию ИИ-агента, способного автономно выполнять две или более задачи одновременно.

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