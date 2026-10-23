Ученые Университета Кобе обнаружили под японской кальдерой Кикай крупное магматическое хранилище с высокой долей расплавленной породы. Оно расположено под местом гигантского извержения, произошедшего около 7 300 лет назад. Как сообщает ScienceDaily, данные свидетельствуют, что резервуар, вероятно, пополняется новыми порциями магмы.

Исследование подводной кальдеры

Кальдера Кикай преимущественно находится под водой. После крупных извержений пустой магматический резервуар может вызвать обрушение горных пород над ним, образуя широкую относительно неглубокую впадину — кальдеру.

Исследование провели специалисты Университета Кобе совместно с Японским агентством морских наук и технологий Земли JAMSTEC. Они использовали массивы пневматических пушек для создания сейсмических импульсов в земной коре под морским дном. Донные сейсмометры зафиксировали прохождение волн через горные породы, что позволило исследователям оценить размеры и форму подземного участка с магмой.

Результаты работы опубликованы в журнале Communications Earth & Environment. Расположение и масштабы резервуара указывают, что он относится к той же системе накопления магмы, которая была связана с древним извержением Кикай.

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Признаки поступления свежей магмы

Предыдущие исследования показали, что вблизи центра кальдеры примерно 3 900 лет формируется новый лавовый купол. Химический состав материала этого купола и других более поздних вулканических продуктов отличается от пород, выброшенных во время гигантского извержения.

По мнению исследователей, это означает, что магма под лавовым куполом, вероятно, поступила из более глубоких слоев земной коры или мантии, а не осталась неизменной после катастрофического события. В то же время пополнение резервуара не означает неизбежности нового крупного извержения.

Значение для других кальдер

Модель повторного поступления магмы может помочь объяснить существование крупных неглубоких магматических резервуаров под другими гигантскими кальдерами, в частности Йеллоустонской в США и Тоба в Индонезии. Ученые планируют усовершенствовать сейсмические методы, чтобы подробнее изучать движение и накопление магмы и точнее отслеживать ключевые индикаторы будущих гигантских извержений.

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