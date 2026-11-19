Социальная сеть Instagram внедрила новую функцию, позволяющую редактировать Stories в течение 15 минут после их публикации. Пользователи смогут исправлять ошибки в тексте, менять музыку, стикеры и рисунки, не удаляя историю и не публикуя её заново. При этом все ранее полученные просмотры, лайки и ответы останутся.

Как воспользоваться новой функцией: нужно открыть опубликованную историю, нажать на меню с тремя точками и выбрать пункт «Редактировать историю». После внесения изменений Stories будет иметь отметку о редактировании.

О нововведении 18 ноября объявил глава Instagram Адам Моссери. По его словам, возможность исправлять уже опубликованные истории была одним из пожеланий пользователей платформы.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно открыть опубликованную историю, нажать на меню с тремя точками в правом нижнем углу и выбрать пункт «Редактировать историю» (Edit Story). После этого можно изменить текст, добавить или заменить музыку, отредактировать стикеры или рисунки.

При этом возможность редактирования будет действовать только в течение первых 15 минут после публикации. Заменить основное фото или видео в уже опубликованной истории нельзя. После внесения изменений другие пользователи будут видеть пометку «Отредактировано».

Ранее для исправления даже незначительной ошибки пользователям приходилось удалять Stories и публиковать её заново. В таком случае терялись все накопленные просмотры, реакции и ответы, а сама история могла изменить своё место в последовательности публикаций.

Помимо редактирования, Instagram анонсировал дополнительные инструменты для оформления историй. В частности, появятся новые шрифты, цвета и формы стикеров, а также расширенные возможности настройки фона, включая размытие и градиенты. Платформа также упростила выбор нескольких фотографий для одной истории.

Новую функцию внедряют постепенно, поэтому она может быть доступна пока не всем пользователям одновременно.

Об этом сообщается со ссылкой на The Verge.

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