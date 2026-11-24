22 ноября в пятом выпуске 14-го сезона шоу «Голос страны» между тренерами возник спор по поводу использования искусственного интеллекта в музыке. Участница проекта Оксана Петрова исполнила композицию «Красный мак», созданную с помощью нейросетей. Артем Пивоваров и Тина Кароль раскритиковали выбор песни, а Наталья Могилевская поддержала конкурсантку.

Подобные скандалы уже несколько лет возникают в мировой индустрии развлечений. Сгенерированные нейросетями музыканты попадают в международные чарты, голливудские режиссёры используют ИИ для обработки голосов актёров, а разработчики видеоигр — для создания графики и озвучивания персонажей.

UA.News рассказывает о самых резонансных скандалах, связанных с использованием искусственного интеллекта в поп-культуре, об экономических преимуществах этой технологии для производителей контента и об отношении аудитории к творчеству нейросетей.

Heart on My Sleeve: как нейросеть подделала голоса Drake и The Weeknd

В апреле 2023 года анонимный автор под псевдонимом Ghostwriter977 опубликовал композицию Heart on My Sleeve, в которой звучали голоса двух популярных канадских исполнителей — Drake и The Weeknd.

Песня напоминала полноценную коллаборацию артистов. В ней были воссозданы характерные особенности их голосов, манера исполнения и стилистика композиций. Однако ни один из музыкантов не принимал участия в записи — их вокал имитировали с помощью искусственного интеллекта.

Автор продвигал композицию через TikTok, а впоследствии она появилась на Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, SoundCloud и других музыкальных платформах.

По данным Книги рекордов Гиннеса, к моменту удаления композиция набрала около 600 тыс. прослушиваний на Spotify, 15 млн просмотров в TikTok и ещё несколько миллионов на других платформах.

Против распространения песни выступила Universal Music Group, представляющая интересы Drake и The Weeknd. Компания подняла вопрос об использовании защищенных авторским правом записей для обучения нейросетей и несанкционированном воспроизведении голосов артистов.

17 апреля 2023 года композицию начали удалять со стриминговых сервисов. Однако её копии продолжали распространяться в социальных сетях.

The Velvet Sundown: как несуществующая музыкальная группа собрала миллионы прослушиваний

В июне 2025 года на музыкальных платформах появилась группа The Velvet Sundown, исполнявшая музыку в стиле психоделического и фолк-рока 1970-х годов.

У коллектива были фотографии участников, биография, оформление альбомов и страницы в социальных сетях. Внешне The Velvet Sundown практически не отличался от обычной независимой группы.

За короткий период проект выпустил несколько музыкальных релизов и начал набирать популярность благодаря рекомендациям стриминговых платформ. Однако слушатели заметили ряд странных деталей. Участники коллектива не имели известной истории музыкальной деятельности, информации о концертах или предыдущих проектах. Фотографии группы также имели характерные признаки генерации нейросетями.

<br />

Сначала представители The Velvet Sundown отрицали обвинения. Впоследствии на официальных страницах проекта подтвердили использование искусственного интеллекта и начали позиционировать коллектив как эксперимент на стыке музыки и технологий.

По данным The Guardian, группа собрала более миллиона прослушиваний на Spotify всего за несколько недель. В отличие от истории с Drake и The Weeknd, создатели The Velvet Sundown не использовали популярность конкретных знаменитостей. Они создали новый музыкальный бренд с вымышленными участниками, собственным звучанием и историей.

Для создателей такого проекта отпадает необходимость в поддержании постоянного состава музыкантов, организации репетиций, проведении фотосессий и части студийных работ. Однако фактические расходы The Velvet Sundown и доходы от прослушиваний не разглашались.

Xania Monet: как созданная искусственным интеллектом певица получила многомиллионный контракт

Осенью 2025 года одним из самых обсуждаемых музыкальных проектов стала виртуальная R&B-исполнительница Xania Monet. За проектом стоит американская поэтесса и автор песен Телиша Никки Джонс из Миссисипи. Для преобразования собственных текстов в музыкальные композиции она использовала генеративный сервис Suno, который позволяет создавать мелодии, аранжировки и вокальные партии.

На музыкальных платформах Xania Monet представлена как певица с собственным визуальным образом, репертуаром и узнаваемым голосом. Популярность проекта привлекла внимание представителей музыкальной индустрии. В сентябре 2025 года компания Hallwood Media, которую возглавляет бывший руководитель Interscope Records Нил Джейкобсон, заключила с проектом многомиллионное соглашение. По информации Forbes, его стоимость составила около 3 млн долларов. Полные условия контракта публично не раскрывались.

<br />

Впоследствии композиция How Was I Supposed to Know? возглавила рейтинг R&B Digital Song Sales и попала на 30-ю строчку Adult R&B Airplay. По данным Billboard, Xania Monet стала первым известным ИИ-исполнителем, получившим достаточное количество ротаций на радиостанциях для попадания в радиочарт издания.

Успех виртуальной певицы вызвал дискуссию о будущем музыкальной индустрии. Независимые исполнители годами работают над развитием вокальных способностей, записывают композиции, ищут продюсеров и пытаются заключить контракт с лейблом. В случае с Xania Monet значительную часть этого производственного процесса выполняли нейросети.

Тайное вторжение: как Marvel разозлила художников использованием ИИ

21 июня 2023 года на стриминговой платформе Disney+ состоялась премьера сериала Marvel «Тайное вторжение», главную роль в котором исполнил Сэмюэл Джексон.

Сразу после выхода первого эпизода внимание зрителей привлекла вступительная заставка. Она состояла из деформированных человеческих лиц, силуэтов персонажей и городских пейзажей, которые постепенно трансформировались друг в друга.

Исполнительный продюсер и режиссёр сериала Али Селим подтвердил, что при создании заставки использовался генеративный искусственный интеллект. По замыслу авторов, нестандартный визуальный стиль соответствовал сюжету об инопланетянах-скруллах, способных менять внешность и маскироваться под людей.

Однако художники и аниматоры раскритиковали решение Marvel. Среди недовольных был даже Джефф Симпсон, который работал над визуальными концепциями самого сериала. Критики отмечали, что одна из крупнейших развлекательных компаний мира располагает достаточными ресурсами для привлечения профессиональных художников.

На тот момент в Голливуде уже продолжалась забастовка сценаристов, одной из причин которой были опасения по поводу замены работников генеративными технологиями.

После резонанса компания Method Studios, ответственная за создание заставки, выступила с заявлением. В студии пояснили, что над проектом работала команда специалистов, а специально разработанные ИИ-инструменты использовались для создания отдельных особенностей персонажей и их движений. Компания также заверила, что из-за применения технологии художники не лишились работы.

Marvel и Method Studios не сообщили, во сколько обошлось создание заставки и позволило ли использование нейросетей сократить производственные расходы.

Поздняя ночь с дьяволом: как три изображения вызвали призывы к бойкоту фильма

В марте 2024 года в широкий прокат вышел австралийский фильм ужасов «Поздняя ночь с дьяволом» режиссёров Колина и Кэмерона Кернсов.

Главную роль в картине исполнил Дэвид Дастмалчян. По сюжету он играет ведущего американского телешоу 1970-х годов, который пытается повысить рейтинги программы, пригласив в студию гостей, связанных со сверхъестественными явлениями.

Для воссоздания атмосферы телевидения того времени команда создала специальные заставки, графические вставки, декорации и рекламные материалы. 19 марта 2024 года один из пользователей платформы Letterboxd обратил внимание на возможное использование иллюстраций, сгенерированных нейросетями. Особое внимание привлекла стилизованная тематическая заставка с изображением скелета.

Информация быстро распространилась в социальных сетях. Часть зрителей начала занижать оценки фильма на Letterboxd и призывать других поклонников жанра отказаться от его просмотра.

<br />

После разгоревшейся шумихи режиссёры подтвердили использование искусственного интеллекта. По их словам, команда экспериментировала с тремя статичными изображениями, которые дополнительно отредактировали и использовали в качестве коротких графических вставок.

Режиссёры также подчеркнули, что над визуальным оформлением фильма работали профессиональные художники и дизайнеры, воссоздавшие эстетику 1970-х годов.

Однако даже ограниченное использование технологии вызвало значительное недовольство. Критики считали, что создание трёх иллюстраций можно было поручить художникам, а применение ИИ было необязательным.

Несмотря на призывы к бойкоту, картина получила положительные отзывы профессиональных кинокритиков. Скандал вокруг сгенерированных изображений не остановил её прокат.

«Бруталист»: как использование украинской ИИ-технологии вызвало скандал перед «Оскаром»

В январе 2025 года в центре дискуссии об использовании искусственного интеллекта оказалась историческая драма «Бруталист» режиссёра Брэди Корбета.

Лента рассказывает историю венгерского архитектора еврейского происхождения Ласло Тота, который после Второй мировой войны эмигрирует в США. Главные роли в фильме исполнили Эдриан Броуди и Фелисити Джонс.

Скандал разразился после интервью монтажера фильма Давида Янчо, который рассказал об использовании технологий украинской компании Respeecher на этапе постпродакшна. Поскольку персонажи Броуди и Джонс имеют венгерское происхождение, актерам нужно было убедительно произносить фразы на этом языке. Несмотря на подготовку и работу с преподавателями, отдельные звуки оставались сложными для произношения.

<br />

Янчо, который сам является носителем венгерского языка, помог команде скорректировать соответствующие фрагменты. Для этого использовали технологию Respeecher, которая позволила совместить особенности правильного произношения с оригинальными голосами актеров.

После публикации интервью часть представителей киноиндустрии и зрителей поставила под сомнение целесообразность присуждения актерам престижных наград за исполнение, которое дополнительно обрабатывалось с помощью нейросетей.

Режиссёр Брэди Корбет пояснил, что технологию использовали лишь для редактирования отдельных звуков в венгерскоязычных диалогах. Саму актёрскую игру, эмоции и основную часть речи не заменяли искусственным интеллектом.

Это также подтвердила компания Respeecher, отметив, что её технология помогла усовершенствовать произношение с сохранением оригинального исполнения актёров.

Несмотря на скандал, «Бруталист» получил десять номинаций на премию «Оскар» и завоевал три награды — за лучшую мужскую роль, операторскую работу и оригинальную музыку.

Эдриан Броуди получил второй «Оскар» в своей карьере.

Call of Duty: Black Ops 6 — как игроки обвинили Activision в экономии на художниках

В октябре 2024 года компания Activision выпустила Call of Duty: Black Ops 6 — очередную часть одной из самых прибыльных игровых франшиз в мире. Первые масштабные споры об использовании генеративного искусственного интеллекта возникли в декабре 2024 года после выхода обновления Season 1 Reloaded.

Вместе с новым контентом в игре появился экран загрузки с изображением зомби в костюме Санта-Клауса, которого называли Necroclaus. Игроки заметили, что у персонажа было шесть пальцев на правой руке, неестественное положение другой руки и странные детали подарочных коробок.

Подобные ошибки считались характерными для генераторов изображений. Впоследствии пользователи начали находить схожие недочеты и в других графических материалах игры. В течение нескольких месяцев Activision не давала подробных объяснений относительно происхождения соответствующих изображений.

Однако 25 февраля 2025 года, как сообщает Video Games Chronicle, на странице Call of Duty в Steam появилось официальное предупреждение об использовании генеративного искусственного интеллекта для создания отдельных внутриигровых материалов.

При этом компания не уточнила, какие именно изображения или другие элементы создавались с помощью нейросетей.

Особое недовольство игроков вызвала бизнес-модель Activision. Стандартная версия Black Ops 6 на момент релиза стоила около $70, а дополнительный доход компания получала от продажи боевых пропусков, косметических предметов и других внутриигровых покупок.

<br />

Игроки считали, что использование генеративного контента в крупнобюджетном проекте не соответствует уровню его стоимости, особенно если изображения содержат очевидные графические ошибки.

Для Activision и других крупных издателей генеративные технологии могут быть особенно выгодны при производстве сезонного контента. Онлайн-игры требуют регулярного выпуска сотен новых графических материалов, а автоматизация части этого процесса позволяет снизить нагрузку на команды художников.

Fortnite: как цифровой голос Дарта Вейдера привёл к конфликту с профсоюзом актёров

16 мая 2025 года компания Epic Games представила в Fortnite интерактивную версию Дарта Вейдера — одного из самых узнаваемых персонажей франшизы «Звёздные войны».

В отличие от обычных игровых персонажей, которые используют ограниченный набор заранее записанных реплик, Дарт Вейдер мог поддерживать разговор с игроками в режиме реального времени, отвечать на их вопросы и комментировать события в игре.

Для воспроизведения голоса персонажа использовалась цифровая копия голоса Джеймса Эрла Джонса — американского актёра, который озвучивал Дарта Вейдера на протяжении десятилетий и скончался в сентябре 2024 года.

Проект был реализован с согласия семьи актера и правообладателей франшизы. Семья поддержала возможность сохранить узнаваемый голос персонажа для следующих поколений.

Однако уже 19 мая американский профсоюз актёров SAG-AFTRA объявил о подаче жалобы в Национальный совет по трудовым отношениям США.

Претензии организации касались компании Llama Productions, которая, по утверждению профсоюза, заменила работу актеров озвучивания генеративными технологиями без предварительного уведомления и переговоров о соответствующих условиях.

SAG-AFTRA подчеркнула, что не выступает против права семьи Джеймса Эрла Джонса распоряжаться его цифровым голосом. Однако ранее к озвучиванию Дарта Вейдера в видеоиграх привлекались другие профессиональные актеры, которые воспроизводили характерную манеру речи персонажа.

Использование генеративного ИИ могло лишить таких исполнителей будущих заказов.

Для разработчиков видеоигр эта технология открывает возможность создавать персонажей с практически неограниченным количеством реплик. Вместо записи тысяч вариантов диалогов в студии компания может использовать систему, которая генерирует ответы непосредственно во время игры.

Однако именно эта возможность стала причиной конфликта между представителями игровой индустрии и актерами озвучивания.

Как американский музыкант заработал более $8 млн на сгенерированных композициях и фальшивых прослушиваниях

В сентябре 2024 года Министерство юстиции США сообщило об уголовном деле против музыканта Майкла Смита из штата Северная Каролина, который организовал масштабную схему получения незаконных выплат от стриминговых платформ.

В течение 2017–2024 годов Смит искусственно увеличивал количество прослушиваний музыкальных композиций, размещенных на Spotify, Apple Music, Amazon Music и других сервисах. Впоследствии он начал использовать искусственный интеллект для массового производства музыки. Согласно материалам дела, речь шла о сотнях тысяч композиций, которые загружались на стриминговые платформы.

При этом основную часть прослушиваний обеспечивала не реальная аудитория, а автоматизированные системы. За эти прослушивания платформы начисляли авторские отчисления.

По данным Министерства юстиции США, благодаря мошеннической схеме Смит получил более $8 млн. 19 марта 2026 года он признал свою вину, а 6 октября суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы.

Сколько денег позволяет сэкономить искусственный интеллект в музыке, кино и видеоиграх

Одной из главных причин распространения генеративного искусственного интеллекта в индустрии развлечений является возможность сократить производственные расходы. Для записи традиционной музыкальной композиции могут потребоваться услуги композитора, аранжировщика, вокалиста, музыкантов, звукорежиссера и аренда студии.

В то же время генеративный сервис Suno позволяет создавать композиции с музыкальным сопровождением и вокалом в течение нескольких минут. Стоимость его основных платных тарифов составляет $10 и $30 в месяц без учета скидок.

В киноиндустрии нейросети используют для создания концепт-артов, раскадровки, дубляжа, обработки голосов и визуальных эффектов. В видеоиграх — для генерации текстур, иллюстраций, диалогов персонажей, программного кода и рекламных материалов.

В декабре 2024 года Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC) и консалтинговая компания PMP Strategy обнародовали исследование экономического воздействия генеративного ИИ на творческие индустрии.

К 2028 году авторы музыкальных произведений рискуют потерять 24 % своих доходов, а доходы авторов аудиовизуального контента могут сократиться на 21 %. Наиболее уязвимыми могут стать сегменты, в которых заказчикам неважно, кто именно создал конечный продукт. В частности, это фоновая музыка для заведений, рекламные иллюстрации, озвучка коротких видео и стоковые изображения.

При этом применение ИИ не означает автоматического сокращения всего бюджета фильма или видеоигры. Сгенерированные материалы часто требуют дополнительного редактирования, а компаниям необходимо учитывать расходы на лицензирование технологий и проверку качества.

Читай нас в