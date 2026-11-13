10 лет в СИЗО без приговора суда: в учреждениях Одесской области выявлены вопиющие нарушения

Десять лет в следственном изоляторе без судебного приговора — один из самых резонансных случаев, выявленных в ходе проверки учреждений Одесской области. Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Артем Володин вместе с сотрудниками Департамента национального превентивного механизма Офиса омбудсмена и представителями общественности посетили места лишения свободы в регионе. С начала 2026 года они уже провели 548 мониторинговых визитов, направленных на предотвращение пыток и жестокого обращения. В ходе очередной проверки вновь были зафиксированы серьезные нарушения.

Нарушения в Одесском СИЗО

В следственном изоляторе находятся 93 человека, которые более трех лет ожидают обвинительных приговоров суда. Один из них находится под стражей еще с октября 2016 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что содержание человека в СИЗО в течение десяти лет без судебного приговора является недопустимой ситуацией.

Также в ходе проверки был выявлен случай ненадлежащего обращения с заключенным, страдающим тяжелыми заболеваниями. Мужчину поместили в карцер без предварительного медицинского осмотра и необходимых лекарств. После вмешательства мониторинговой группы его осмотрел врач и обеспечил жизненно важными препаратами.

Кроме того, проверяющие установили факты подделки официальных документов. По информации представителя Уполномоченного, Государственное бюро расследований уже внесло сведения об уголовном правонарушении в ЕРДР и начало следствие.

Об этом сообщает Офис Омбудсмена Украины.

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Рада выплатила Дубинскому более 3,4 млн грн, пока он находится в СИЗО.

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