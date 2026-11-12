13 ноября — День Иоанна Златоуста: чем прославился святитель и какие существуют приметы

В пятницу, 13 ноября 2026 года, православные верующие чтят память святителя Иоанна Златоуста — одного из самых известных проповедников и богословов христианской церкви. Он прославился умением просто объяснять сложные вещи, защищал бедных и не боялся открыто говорить о несправедливости. Его имя связано с одной из самых распространенных православных литургий, которую и сегодня служат в храмах.

По новоюлианскому календарю Православной церкви Украины 13 ноября почитают святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Он входит в число трёх Вселенских святителей наряду с Василием Великим и Григорием Богословом. Иоанна Златоуста считают одним из самых выдающихся христианских проповедников. Его выступления собирали множество людей, ведь он умел говорить о вере, нравственности и человеческих поступках понятным языком. Святитель не просто поучал, а приводил примеры из повседневной жизни, чтобы люди могли лучше понять его слова.

Именно за красноречие он и получил прозвище «Златоустый». Оно происходит от греческих слов, означающих «золото» и «уста». То есть его имя можно перевести как «золотоустый» — тот, кто обладает особым даром слова.

История жизни Иоанна Златоуста

Будущий святитель родился примерно в 347 году в Антиохии, на территории современной Турции. Он рос в зажиточной христианской семье. Отец Иоанна умер вскоре после его рождения, поэтому воспитанием мальчика занималась мать Анфуса.

Юноша получил хорошее образование. Он учился у известных философов и риторов своего времени, в частности изучал искусство убедительно выступать перед людьми. Сначала у Иоанна были перспективы для светской карьеры, однако впоследствии он решил посвятить жизнь христианской вере. Он много времени уделял изучению Священного Писания, молитве и духовным размышлениям. Некоторое время он жил в уединении, а после возвращения в Антиохию начал служить в церкви. Впоследствии его рукоположили в священники. Именно тогда Иоанн стал известен благодаря своим проповедям.

В 398 году его избрали архиепископом Константинополя. На этой должности он пытался изменить церковную жизнь, требовал от духовенства соблюдения строгих правил и выступал против чрезмерной роскоши. Особое внимание он уделял помощи людям, оказавшимся в беде. При его поддержке организовывалась помощь бедным, а также развивались больницы и приюты.

Однако открытая критика богатства и поведения влиятельных людей настроила против него часть церковной и светской власти. Из-за конфликтов с представителями императорского двора Иоанн Златоуст подвергся преследованиям. Его отстранили от должности и отправили в изгнание. Святитель скончался в 407 году по дороге к новому месту ссылки. По преданию, его последними словами были: «Слава Богу за всё».

Чем Иоанн Златоуст прославился в истории Церкви

Духовное наследие святителя сохранилось до наших дней. Он оставил множество проповедей, толкований библейских текстов и наставлений. В своих трудах Иоанн Златоуст часто говорил о милосердии, честности, скромности и ответственности человека за собственные поступки. Особое место в его наследии занимает Божественная литургия, которую связывают с его именем. Литургия святителя Иоанна Златоуста является одной из основных в православной традиции. Её служат в храмах на протяжении большей части церковного года.

Его учение не ограничивалось лишь церковными правилами. Святитель подчеркивал, что вера должна проявляться в отношении к другим людям. Он призывал не быть равнодушными к чужому горю, помогать нуждающимся и не осуждать других только за их ошибки.

Традиции и народные обычаи 13 ноября

В народной традиции день Иоанна Златоуста связывали с особой силой слова. Люди верили, что в этот день нужно следить за тем, что говоришь, не ссориться и не оскорблять близких. Считалось, что грубые слова, оскорбления и ложь могут принести человеку неприятности. Поэтому старались избегать конфликтов, не распространять сплетен и не давать обещаний, которые не смогут выполнить.

Также 13 ноября связывали с приближением настоящих зимних холодов. Хозяева проверяли, хорошо ли утеплены дома, готовили теплую одежду и заканчивали последние осенние работы. Среди народных обычаев этого дня были:

помогать тем, кто нуждается в поддержке;

делиться едой и вещами с нуждающимися;

избегать ссор и резких высказываний;

уделять внимание родным и близким;

не отказывать в помощи, если есть возможность её оказать.

Стоит помнить, что это народные обычаи, а не обязательные церковные правила. Церковь не устанавливает особых запретов на обычные домашние дела в этот день.

Народные приметы на 13 ноября

Наши предки внимательно наблюдали за погодой, пытаясь по природным явлениям предсказать, какой будет зима и следующий год. Со днем Иоанна Златоуста связывали следующие приметы:

Сильный ветер — к ветреной и снежной зиме.

Иней на деревьях или земле — к хорошему урожаю в следующем году.

Туман — к быстрому потеплению или оттепели.

Чистое и ясное небо — к холодной погоде на следующий день.

Эти приметы относятся к народным верованиям. Они отражают древние наблюдения за природой, но не являются научным способом прогнозирования погоды.

О чём молятся Иване Златоусту

К святителю Иоанну Златоусту обращаются с молитвами о мудрости, духовной поддержке, здоровье и помощи в сложных жизненных обстоятельствах. Его также просят научить сдерживать гнев, не поддаваться обидам, говорить правду и относиться к другим с милосердием.

В день его памяти верующие могут посетить храм, помолиться дома или просто уделить время духовным размышлениям. Особое внимание традиционно уделяют словам и поступкам, ведь святитель много говорил об ответственности человека за то, как он обращается с другими.

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