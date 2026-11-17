18 ноября Православная церковь Украины поминает двух раннехристианских мучеников — Платона и Романа. Они жили на рубеже III–IV веков, когда христиане в Римской империи подвергались гонениям. Согласно церковному преданию, оба мужчины открыто исповедовали христианство и не отказались от своих убеждений даже перед лицом смерти.

Святой Платон происходил из Галатии — исторической области в Малой Азии. Он проповедовал христианское учение и призывал людей отказываться от языческих верований. Из-за этого его схватили и привели на суд к правителю Агриппину. От Платона требовали отречься от Христа, однако он остался верен своей вере. Согласно церковному преданию, мужчину подвергали жестоким пыткам, но он не согласился отречься от христианства. В конце концов Платона казнили через обезглавливание.

Святой Роман был диаконом в Кесарии. Он также открыто выступал против язычества и осуждал действия правителя Азана. За это его арестовали и подвергли пыткам. Несмотря на жестокое обращение, Роман не отрекся от христианской веры. Согласно церковному преданию, его казнили через повешение.

Память Платона и Романа чтят как пример мужества, духовной стойкости и преданности собственным убеждениям. Их история напоминает о людях, которые не отказались от веры даже перед лицом смерти.

Народные традиции и приметы 18 ноября

В народе день Платона и Романа связывали с приближением зимы. Наши предки внимательно наблюдали за погодой и пытались по ней предсказать, какими будут следующие месяцы. В частности, существовали такие приметы:

Если 18 ноября тепло, то и зима, по поверьям, будет мягкой.

Дождь в этот день считался признаком снежной и влажной зимы.

Сильный ветер предвещал морозы, метели и непогоду.

Также верили, что погода 18 ноября может показать, какой будет вся зима.

Это народные поверья, которые передавались из поколения в поколение. Они не имеют научного подтверждения и не являются частью церковного учения.

Чего не рекомендуется делать 18 ноября

Со днём памяти Платона и Романа связывали и определённые бытовые запреты. По народным обычаям в этот день старались избегать ссор, конфликтов и тяжёлой работы без насущной необходимости. В частности, не рекомендовали:

ругаться, сквернословить и желать другим зла;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

употреблять алкоголь;

заниматься тяжелой работой без необходимости;

без насущной необходимости убирать, стирать, гладить и заниматься рукоделием;

спешить с важными решениями и крупными покупками.

Стоит помнить, что большинство этих ограничений происходит из народных традиций, а не из официальных церковных предписаний. Также 18 ноября продолжается Рождественский пост. Поэтому верующие, которые его соблюдают, воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Поскольку в этом году дата приходится на среду, действуют традиционные постные ограничения этого дня.