18 ноября отмечается день святых Платона и Романа — история праздника и традиции
В среду, 18 ноября 2026 года, православные верующие по новоюлианскому календарю чтят память святых мучеников Платона и Романа. Оба святых жили во времена гонений на христиан и погибли за отказ отречься от своей веры. В народной традиции этот день также связывали с приметами о грядущей зиме.
18 ноября Православная церковь Украины поминает двух раннехристианских мучеников — Платона и Романа. Они жили на рубеже III–IV веков, когда христиане в Римской империи подвергались гонениям. Согласно церковному преданию, оба мужчины открыто исповедовали христианство и не отказались от своих убеждений даже перед лицом смерти.
Святой Платон происходил из Галатии — исторической области в Малой Азии. Он проповедовал христианское учение и призывал людей отказываться от языческих верований. Из-за этого его схватили и привели на суд к правителю Агриппину. От Платона требовали отречься от Христа, однако он остался верен своей вере. Согласно церковному преданию, мужчину подвергали жестоким пыткам, но он не согласился отречься от христианства. В конце концов Платона казнили через обезглавливание.
Святой Роман был диаконом в Кесарии. Он также открыто выступал против язычества и осуждал действия правителя Азана. За это его арестовали и подвергли пыткам. Несмотря на жестокое обращение, Роман не отрекся от христианской веры. Согласно церковному преданию, его казнили через повешение.
Память Платона и Романа чтят как пример мужества, духовной стойкости и преданности собственным убеждениям. Их история напоминает о людях, которые не отказались от веры даже перед лицом смерти.
Народные традиции и приметы 18 ноября
В народе день Платона и Романа связывали с приближением зимы. Наши предки внимательно наблюдали за погодой и пытались по ней предсказать, какими будут следующие месяцы. В частности, существовали такие приметы:
Если 18 ноября тепло, то и зима, по поверьям, будет мягкой.
Дождь в этот день считался признаком снежной и влажной зимы.
Сильный ветер предвещал морозы, метели и непогоду.
Также верили, что погода 18 ноября может показать, какой будет вся зима.
Это народные поверья, которые передавались из поколения в поколение. Они не имеют научного подтверждения и не являются частью церковного учения.
Чего не рекомендуется делать 18 ноября
Со днём памяти Платона и Романа связывали и определённые бытовые запреты. По народным обычаям в этот день старались избегать ссор, конфликтов и тяжёлой работы без насущной необходимости. В частности, не рекомендовали:
ругаться, сквернословить и желать другим зла;
отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
употреблять алкоголь;
заниматься тяжелой работой без необходимости;
без насущной необходимости убирать, стирать, гладить и заниматься рукоделием;
спешить с важными решениями и крупными покупками.
Стоит помнить, что большинство этих ограничений происходит из народных традиций, а не из официальных церковных предписаний. Также 18 ноября продолжается Рождественский пост. Поэтому верующие, которые его соблюдают, воздерживаются от мясных и молочных продуктов. Поскольку в этом году дата приходится на среду, действуют традиционные постные ограничения этого дня.