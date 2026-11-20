В субботу, 21 ноября 2026 года, православные христиане отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое в народе называют Третьей Пречистой. Это один из двенадцати крупнейших церковных праздников года. Он напоминает о том, как родители привели маленькую Марию в Иерусалимский храм и посвятили её Богу.

21 ноября 2026 года Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен событию из детства Марии — будущей матери Иисуса Христа. Он относится к дванадесятым, то есть двенадцати величайшим праздникам церковного года после Пасхи. История праздника основана на церковном Предании. Согласно ему, родители Марии — праведные Иоаким и Анна — долгое время не имели детей. Они молились о рождении ребенка и пообещали посвятить его Богу, если их просьба будет услышана.

Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна исполнили свой обет. Они привели дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её служению Богу. Согласно церковному преданию, маленькая Мария самостоятельно поднялась по лестнице в храм. Её встретил первосвященник Захария и провёл в святилище. В предании особо подчеркивается, что он ввел её в Святое Святых — самую священную часть храма, куда по ветхозаветной традиции мог входить только первосвященник и только один раз в год.

Для христиан это событие символизирует особое предназначение Марии и её будущую роль в рождении Иисуса Христа. В народе праздник называют Третьей Пречистой. Такое название связано с тремя великими праздниками в честь Богородицы: Успением Пресвятой Богородицы 28 августа, Рождеством Богородицы 21 сентября и Введением во храм 21 ноября.

Традиции на Третью Пречистую

Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на Рождественский пост. В 2026 году он длится с 15 ноября по 24 декабря по новоюлианскому календарю. Несмотря на пост, это большой церковный праздник, когда верующим разрешается есть рыбу. В этот день христиане традиционно идут в храм на праздничное богослужение, молятся Богородице и просят её заступничества для себя и близких.

В народной традиции Третья Пречистая также была важным семейным праздником. Родители молились о здоровье и благополучии детей, а женщины просили Богородицу о материнстве, семейном покое и согласии в доме. Существовал и обычай приводить детей в церковь для первой исповеди или причастия. При этом в разных регионах Украины традиции могли отличаться.

Народные приметы на 21 ноября

С Третьим Пречистым связывали приметы, по которым пытались предсказать погоду и предстоящую зиму. Часть этих поверий сохранилась до наших дней. Среди самых известных народных примет:

Если на Введение ударил сильный мороз, зима будет суровой, но урожайной.

Если 21 ноября выпал снег, по поверью, он может пролежать до весны.

Если в этот день тепло и солнечно, в народе ожидали неурожайного следующего года.

Если на дорогах уже лежит снег, считалось, что зима окончательно вступила в свои права.

Также существовало поверье, что первым порог дома в этот день должен переступить мужчина. Люди верили, что это принесет семье благополучие и покой на весь год. Такие приметы относятся к народной традиции, а не к церковным правилам.

Чего нельзя делать 21 ноября

Поскольку Введение во храм Богородицы приходится на Рождественский пост, верующим советуют соблюдать его правила. Также этот день считается временем для молитвы, добрых дел и покоя. По народным обычаям 21 ноября не рекомендуется:

ссориться, ругаться и оскорблять других;

отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

нарушать правила Рождественского поста;

заниматься тяжёлой физической работой;

шить, стирать и заниматься домашними делами без насущной необходимости;

копать землю;

устраивать свадьбы и венчаться.

Важно различать церковные наставления и народные поверья. Церковь призывает прежде всего посвятить праздничный день молитве, добрым поступкам и заботе о ближних. Запреты на отдельные домашние работы и приметы являются частью народных обычаев, а не обязательными церковными правилами.

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