22 октября 2026 года отмечается день памяти святого Аверкия

22 октября по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Он был проповедником II века, которого приравняли к апостолам за преданное миссионерское служение и многочисленные чудеса исцеления.

В народном календаре этот день называют днём Аверкия или Аверкием Ледоставом. По традиции с этой датой связывали наступление первых ощутимых заморозков.

Религиозные праздники и их история

День памяти святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского

Святой равноапостольный Аверкий родился и жил во II веке в городе Ераполе — древнем городе Фригии в Малой Азии, ныне это территория современной Турции. Еще с юных лет он отличался глубокой верой и неутомимым стремлением нести слово Божие своим современникам. Став епископом Ерапольской церкви, Аверкий направил все свои усилия на обращение язычников ко Христу.

Город Ераполь в те времена оставался преимущественно языческим, и епископ Аверкий не прекращал проповеди даже тогда, когда это было опасно. По преданию, однажды он вошёл прямо в языческое капище во время праздника и разбил идолов — и никому не позволил причинить ему вреда, ибо от него исходила особая Божья сила. Потрясенные этим чудом, сотни горожан обратились ко Христу.

Свою миссионерскую деятельность Аверкий не ограничивал родным городом: он отправлялся в Сирию и Месопотамию, побывал в Риме, где укреплял веру местной христианской общины и проповедовал перед знатными римлянами. Везде, где он появлялся, происходили исцеления от тяжких болезней и изгнания злых духов. Именно за такую подвижническую и апостольскую по своему масштабу деятельность Церковь назвала его равноапостольным. На склоне лет Аверкий сочинил свою знаменитую надгробную надпись — один из древнейших документов раннехристианской символики, в которой зашифровал исповедание своей веры.

Вместе с памятью Аверкия 22 октября Церковь также чтит святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, и святых семи отроков из Эфеса — юношей, которые уснули в пещере во время гонений и пробудились спустя несколько веков, став символом воскресения и победы над смертью.

Молитвы дня

В день памяти святого равноапостольного Аверкия принято обращаться к нему с молитвой об исцелении, защите от болезней и укреплении веры:

О, святой равноапостольный отец Аверкий, великий угодник Господень и чудотворец! Ты, от юности сердце своё Богу отдавший и словом истинным языческую тьму рассеявший, взгляни милостиво на нас, грешных, прибегающих к твоему заступничеству. Испроси у Всемилостивого Христа, Бога нашего, здоровье для тел наших и покой для душ, защиту от козней врагов, болезней и внезапных бедствий. Научи нас жить в согласии и любви, укрепи нашу веру во времена испытаний и помоги благочестиво пройти земной путь. Пусть твоими молитвами мы также сможем вместе с тобой прославлять и воспевать Всесвятое имя Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Народные поверья и приметы

В народном календаре 22 октября издавна известно как Аверкиев день, или Аверкий Льодостав. Именно с этой даты предки ждали прихода стойких холодов — тех, что уже не отпустят до весны. Если утром 22 октября ударил мороз и появился иней — зима будет ранней и снежной. Если в этот день идет дождь — жди холодной, но малоснежной зимы. Птицы, низко летящие и сбивающиеся в стаи, — предвестники скорой метели.

Этот день считался сугубо семейным: вечером обязательно собирались за общим столом, готовили сытные осенние блюда, приглашали ближайших родственников. К Аверкию должны были быть завершены все наружные строительные работы, ремонт дома, заготовка дров и утепление жилища — после этого дня браться за такие дела уже не было смысла. Также традиционно в этот день выносили еду и дрова нуждающимся соседям — считалось, что щедрость в день Аверкия возвращается благополучием в собственный дом.

Если птицы летят низко — ждите скорой непогоды.

Если в этот день идёт дождь — зима будет снежной и холодной.

Если выпал снег и он не тает – к ранней зиме.

Чего нельзя делать

22 октября не стоит начинать новые важные дела и крупные проекты — по народному поверью, они не принесут успеха. Не рекомендуется стричь волосы или ногти, а также браться за тяжелую домашнюю работу: стирать, убирать или шить. Строго запрещалось работать на земле и в огороде – считалось, что земля уже отдыхает и тревожить ее – грех. Нельзя ссориться, завидовать, скупиться и отказывать в помощи тому, кто просит. Желательно отложить дальнюю поездку: путешествие, начатое в день Аверкия, сулит препятствия и неудачи.

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