24 октября чтят память святого Аретты и других мучеников

В субботу, 24 октября 2026 года, по новоюлианскому календарю Православная церковь Украины чтит память святого мученика Аретты и тех, кто пострадал вместе с ним. Этот день напоминает о людях, которые не отреклись от христианской веры даже перед лицом смерти. В народном календаре с этой датой связывали приметы о погоде, приближении зимы и правилах поведения.

24 октября верующие поминают святого мученика Аретту и других христиан, погибших за свою веру. Их история стала символом мужества, стойкости и преданности собственным убеждениям. Согласно церковному преданию, Аретта жил во времена Римской империи, когда христиане подвергались гонениям. Власти того времени требовали от них почитать языческих богов и участвовать в религиозных обрядах, противоречащих их убеждениям. Те, кто отказывался выполнять эти требования, рисковали лишиться свободы, подвергнуться пыткам или погибнуть.

Аретта и его единомышленники не захотели отречься от христианства. За это они подверглись гонениям и приняли мученическую смерть. Церковь чтит их память вместе, ведь они остались верны своей вере, несмотря на опасность. История мучеников напоминает о силе человеческого духа и способности оставаться верным своим принципам в сложных обстоятельствах. Для верующих этот день также является поводом задуматься о собственных поступках, отношении к другим людям и значении веры в повседневной жизни.

В то же время следует учитывать, что подробности жизни святого Аретты в различных церковных преданиях могут различаться. Поэтому исторические детали его биографии не следует воспринимать как бесспорно подтвержденные факты.

Как отмечают этот день

24 октября верующие могут помолиться святому мученику Аретте, посетить богослужение или помолиться дома. В молитвах просят о здоровье, защите от опасностей, душевном покое и силе преодолевать жизненные трудности. Особое внимание в этот день уделяют добрым делам. Помощь близким, поддержка людей в беде, примирение после ссор и искреннее общение считаются важными проявлениями христианских ценностей.

Также можно помолиться за родных и близких, поблагодарить за прожитый день и попросить мудрости для принятия важных решений. Особых обязательных обрядов, связанных именно с этим днём, нет. Главное — не внешние действия, а искренность молитвы и отношение к людям.

Народные приметы на 24 октября

В народном календаре 24 октября называли Аретиным днём. Эту дату связывали с переходом от осени к зиме, поэтому по погоде и поведению птиц пытались предсказать, какими будут следующие недели. С этим днём связывали следующие приметы:

Птицы ещё не улетели в теплые края — осеннее тепло может задержаться, а похолодание наступит позже.

На деревьях собирается много ворон — по народным наблюдениям, это предвещало непогоду и быстрое похолодание.

На деревьях остаётся много жёлтой листвы — ждали ранней и морозной зимы.

Погода резко холодает — готовились к приближению зимних морозов.

Эти приметы являются частью народной традиции, а не научным способом прогнозирования погоды. На самом деле продолжительность осени и характер зимы зависят от погодных условий и атмосферных процессов.

Чего, согласно народным поверьям, не советовали делать 24 октября

С Аретиным днем связывали и определенные правила поведения. В народе верили, что ссоры, обиды и недобрые поступки могут принести неприятности. Поэтому день советовали проводить спокойно, избегая конфликтов. По народным поверьям, 24 октября не стоит:

Ссориться и ругаться. День советовали посвятить добрым словам и спокойному общению.

Оскорблять других. Считалось, что грубость и злость могут испортить отношения с близкими.

Устраивать шумные развлечения и злоупотреблять алкоголем. Традиция призывала к сдержанности и умеренности.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Добрые дела считались важной частью этого дня.

Забывать о молитве за умерших. В народной традиции советовали вспоминать родных, которых уже нет рядом, и молиться за их покой.

Принимать подарки от незнакомцев, не доверяя их намерениям. Существовало поверье, что вместе с подарком можно перенять чужие беды. Это суеверие, а не церковное правило.

Важно различать народные обычаи и церковные наставления. Перечисленные запреты происходят из традиционных верований, а не являются обязательными правилами Православной церкви Украины.

О чём молятся святому Аретту

В день памяти святого мученика Аретты верующие могут обращаться к Богу с просьбами о защите, здоровье, внутренней силе и помощи в сложных ситуациях. Молитва может быть как церковной, так и собственными словами.

Можно помолиться так: «Господи, даруй мне силу оставаться верным добру, мудрость в сложных решениях и терпение в испытаниях. Защити моих родных и близких, помоги не отвечать злом на зло и поддерживать тех, кому тяжело. Научи меня жить с чистым сердцем, уважать других и не терять надежды. Аминь».

Это пример личной молитвы, а не канонический текст, утвержденный Церковью. 24 октября — повод вспомнить о мужестве, верности убеждениям и милосердии. Независимо от того, придерживается ли человек народных обычаев, этот день можно провести с пользой: помолиться, поддержать близких, помочь тем, кто в этом нуждается, и уделить больше внимания добрым делам.

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