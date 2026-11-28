28 ноября 2026 года в Украине будут чтить память жертв голодоморов. В этот день исполняется 93 года со дня Голодомора 1932–1933 годов, а также 80 лет с начала голода 1946–1947 годов. Украинцы будут зажигать свечи, присоединяться к общенациональной минуте молчания и вспоминать миллионы людей, погибших из-за искусственного голода, устроенного советской властью.

День памяти жертв голодоморов в Украине ежегодно отмечается в четвертую субботу ноября. В 2026 году это 28 ноября. Это не праздник с шумными гуляниями, а день скорби, когда украинцы вспоминают погибших во время трех великих голодов — 1921–1923, 1932–1933 и 1946–1947 годов.

Основное внимание в этот день традиционно уделяется Голодомору 1932–1933 годов. Многие страны мира официально признали его геноцидом украинского народа. В то же время эта памятная дата охватывает и другие массовые искусственные голода, унесшие жизни миллионов людей на территории Украины в разные периоды советской власти.

В 2026 году эта дата имеет особое значение: исполняется 93 года со дня самого трагического периода Голодомора 1932–1933 годов и 80 лет с начала голода 1946–1947 годов. Именно поэтому в этот день вспоминают не только жертв геноцида, но и всех украинцев, погибших от голода в результате политики советского режима.

Как появился День памяти жертв голодоморов



На государственном уровне годовщину Голодомора впервые отметили в 1993 году — спустя 60 лет после трагедии. До этого советская власть десятилетиями замалчивала факт массового голода, скрывала документы и преследовала людей, которые пытались рассказывать правду. Многие семьи не могли открыто говорить о погибших родных даже после окончания трагедии.

В 1998 году президентским указом был установлен День памяти жертв Голодомора. Для него выбрали четвертую субботу ноября. Такой день позволял ежегодно вспоминать погибших и привлекать внимание к трагедии, о которой долгое время нельзя было говорить публично.

Важным этапом стало принятие 28 ноября 2006 года Закона Украины «О Голодоморе 1932–1933 годов в Украине». В документе прямо указано, что Голодомор является геноцидом украинского народа. Закон также определяет публичное отрицание Голодомора как противоправное. Это решение стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости и официальном признании преступления.

В ноябре 2008 года в Киеве открыли Национальный музей Голодомора-геноцида и мемориальный комплекс. Он стал местом почтения памяти погибших и сохранения свидетельств о трагедии. В музее собирают документы, фотографии, личные истории и вещи людей, переживших голод. Благодаря таким материалам история не остается лишь цифрами в учебниках, а становится рассказом о конкретных семьях и человеческих судьбах.

Голодомор 1932–1933 годов — как советская власть уничтожала украинцев



Голодомор 1932–1933 годов был не просто следствием неурожая или природной катастрофы. Советская власть создала условия, при которых украинские крестьяне лишились возможности прокормить себя и свои семьи. Одной из главных причин стали нереальные планы хлебозаготовок, которые государство навязывало селам. Когда хозяйства не могли выполнить эти требования, у людей забирали зерно и другие продукты.

В 1932 году власти усилили давление на украинское село. В хозяйства приезжали специальные бригады, которые искали и изымали зерно, картофель, фасоль и другие продукты. Забирали даже запасы, которые семьи оставляли для собственного потребления. В результате люди теряли последнюю возможность пережить зиму.

Особенно жестоким инструментом стали так называемые «черные доски». В них заносили села и районы, которые не выполняли планы хлебозаготовок. Такие населенные пункты фактически блокировали: прекращали торговлю, ограничивали поставки товаров, изымали продовольствие и применяли репрессии. Люди оказывались в изоляции и не могли получить помощь извне.

В январе 1933 года советская власть также запретила крестьянам выезжать с территории Украины и Кубани в поисках еды. Людей задерживали на дорогах и железных дорогах и отправляли обратно в голодающие села. Это лишало их одного из последних шансов спастись. В то же время информацию о голоде скрывали, а рассказы очевидцев пытались замять. Самый страшный период пришелся на весну и лето 1933 года. По оценкам демографов, только в июне того года от голода умерли от 800 тысяч до более миллиона человек. В целом Голодомор унес миллионы жизней. Больше всего пострадали крестьяне, среди погибших было много детей, пожилых людей и целых семей.



Голод 1946–1947 годов — трагедия после Второй мировой войны



Еще один масштабный голод охватил Украину вскоре после окончания Второй мировой войны. Он начался в 1946 году, когда страна еще не оправилась от военных разрушений. Села потеряли значительную часть трудоспособного населения, техники, скота и запасов продовольствия. Восстанавливать хозяйство приходилось в условиях нехватки ресурсов.

Ситуацию усугубила сильная засуха 1946 года, которая особенно сильно ударила по южным и юго-восточным областям. Урожай оказался очень низким, а в отдельных районах люди остались без достаточного количества зерна даже для собственного питания. Тем не менее советская власть не отказалась от высоких планов по хлебозаготовкам. Из украинских сел продолжали изымать зерно, несмотря на тяжелое положение населения.

Часть продовольствия направлялась на нужды государства, в частности на экспорт и помощь другим странам социалистического блока. В то же время крестьяне, которые сами нуждались в еде, часто не могли оставить себе достаточных запасов. В некоторых местностях люди ели семена, которые должны были сохранить для следующей посевной, искали съедобные растения и просили помощи в других районах.

Голод охватил значительную часть Украины и особенно сильно ударил по южным областям. От него умирали взрослые и дети, а многие семьи потеряли близких. По оценкам историков, причинами трагедии стали не только последствия войны и засуха, но и решения советского руководства, которое продолжало изымать зерно в условиях нехватки продовольствия. В 2026 году исполняется 80 лет со дня начала этого голода.



Голод 1921–1923 годов — ещё одна трагедия советской Украины



Первый из трех великих голодов советского периода в Украине произошел в 1921–1923 годах. Он охватил прежде всего южные степные районы, пострадавшие от засухи и неурожая. Ситуацию усугубили последствия Первой мировой войны, революции и гражданской войны. Хозяйство было разрушено, а у людей не было достаточных запасов, чтобы пережить эти тяжелые годы.

Одной из причин голода стала политика большевистской власти, которая принудительно изымала хлеб у крестьян. Даже в районах, где люди сами страдали от нехватки еды, продовольствие отправляли в другие части Советского Союза. Из-за этого местные жители оставались без необходимых запасов.

Голод привёл к массовой смертности, болезням и появлению большого количества беспризорных детей. В некоторых районах люди были вынуждены покидать свои дома и искать пищу в других местах. Помощь оказывали благотворительные организации и международные миссии, в частности Американская администрация помощи. Однако её было недостаточно, чтобы быстро преодолеть последствия катастрофы. Этот голод также является частью исторической памяти украинцев. Хотя он имел иные обстоятельства и масштабы, чем Голодомор 1932–1933 годов, он стал одним из последствий насильственной политики советской власти. Именно поэтому 28 ноября в Украине вспоминают жертв всех трех массовых голодов.

Почему Голодомор признали геноцидом



Голодомор 1932–1933 годов признали геноцидом из-за целенаправленных действий советского руководства против украинцев. Власти СССР не просто допустили нехватку продовольствия, а создали условия, которые привели к массовой гибели людей. Принудительное изъятие продовольствия, блокирование сел, запрет на выезд и преследование тех, кто пытался сопротивляться, стали частью этой политики.

В 2006 году Верховная Рада закрепила в законе определение Голодомора как геноцида украинского народа. Таким образом, Украина официально признала, что голод был инструментом массового уничтожения людей. Это решение также стало основой для дальнейшей работы с документами, свидетельствами очевидцев и расследования преступлений советского режима.

Важную роль в сохранении памяти сыграла украинская диаспора. В 1980-х годах, когда в СССР правду о голоде ещё замалчивали, украинцы за рубежом организовывали мероприятия к 50-й годовщине трагедии. В 1983 году в канадском Эдмонтоне установили один из первых памятников жертвам Голодомора. Тогда же начали активнее собирать свидетельства и привлекать внимание международного сообщества к этому преступлению.

Как в Украине чтят память погибших



Главная традиция Дня памяти — общенациональная минута молчания в 16:00. В это время украинцев призывают прервать повседневные дела и вспомнить людей, погибших от голода. В городах и селах могут проводить мемориальные мероприятия, возлагать цветы к памятникам и зажигать лампадки. Участие в чествовании не требует специальной подготовки — достаточно остановиться на минуту и мысленно вспомнить жертв.

Еще одна важная традиция — всеукраинская акция «Зажги свечу». Вечером люди ставят зажженную свечу на подоконник, чтобы её было видно с улицы. Огонек символизирует память о тех, кто не пережил голод, и уважение к их историям. К акции присоединяются украинцы не только в Украине, но и за рубежом.

В этот день также посещают мемориалы, памятники и места захоронения жертв голодоморов. В школах, библиотеках и музеях проводят тематические уроки, лекции, выставки и встречи со свидетелями и потомками людей, переживших трагедию. В СМИ публикуют документальные материалы, воспоминания и истории семей. Такие мероприятия помогают передавать память о Голодоморе следующим поколениям. Важно помнить, что это день скорби, а не развлечений. Поэтому традиционно отказываются от шумных празднований и развлекательных мероприятий. Самый распространённый личный жест — зажечь свечу дома, рассказать детям об истории своей семьи или прочитать свидетельства людей, переживших голод.

Интересные факты о Дне памяти и Голодоморе

Зажечь свечу памяти предложил историк Джеймс Мейс. Исследователь Голодомора призвал сделать этот жест доступным каждому украинцу. В 2003 году он писал, что свеча в окне могла бы стать символом национальной памяти и ответом на вопрос погибших о том, узнает ли мир об их трагедии.

В 2026 году эта дата приходится на 28 ноября. День памяти ежегодно отмечается в четвертую субботу месяца, поэтому календарная дата меняется. В 2025 году это было 22 ноября, а в 2026-м — 28 ноября.

Голодомор долгое время скрывали от мира. Советская власть отрицала масштабы трагедии, ограничивала распространение информации и не позволяла свободно говорить о погибших. Часть документов оставалась засекреченной на протяжении десятилетий.

Память о трагедии сохраняли украинцы за рубежом. В 1983 году, к 50-й годовщине Голодомора, в Канаде и США прошли масштабные мероприятия. Они помогли привлечь внимание международного сообщества к этому преступлению.

В 2026 году вспоминают сразу три массовых голода. Это голод 1921–1923 годов, Голодомор 1932–1933 годов и голод 1946–1947 годов. Все они стали трагедиями для украинского населения, хотя и имели разные исторические обстоятельства.

Свеча в окне — не просто символ. Это знак того, что погибших не забыли, а их истории продолжают жить в памяти семей и всего общества.

28 ноября украинцы вновь остановятся, чтобы вспомнить миллионы людей, погибших от голода. В 16:00 состоится общенациональная минута молчания, а вечером в окнах домов зажгут свечи памяти. Это способ сохранить правду о трагедии, почтить память погибших и передать память о них следующим поколениям.

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