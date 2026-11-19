19 ноября 2026 года исполняется 29 лет со дня первого космического полёта гражданина независимой Украины. Именно в этот день в 1997 году из Космического центра имени Кеннеди в США стартовал американский шаттл Колумбия, на борту которого находился украинский космонавт Леонид Каденюк. В течение почти 16 суток он работал на орбите, проводил научные эксперименты и представлял Украину в составе международного экипажа NASA.

Полет стал результатом нескольких лет переговоров между Украиной и Соединенными Штатами. В 1990-х годах страна сохраняла значительный ракетно-космический потенциал, унаследованный после распада СССР, однако не располагала собственной инфраструктурой для отправки людей на орбиту. Поэтому участие в миссии NASA стало возможностью реализовать первый пилотируемый космический проект независимого государства.

Несмотря на успех миссии STS-87, в течение следующих 29 лет Украина так и не организовала второй государственный полёт своего космонавта. Страна продолжала разрабатывать ракеты, спутники и космические технологии, но создание собственного пилотируемого корабля осталось за пределами ее возможностей.

UA.News рассказывает, как Леонид Каденюк попал в экипаж американского шаттла, какие исследования проводил в космосе, сколько стоили подобные полёты и почему у Украины до сих пор нет собственной программы пилотируемых запусков.

Как Украина договорилась с США о первом космическом полете

После провозглашения независимости в 1991 году Украина получила значительную часть советской ракетно-космической промышленности. На её территории работали конструкторское бюро «Южное», завод «Южмаш», научно-исследовательские институты и предприятия, производившие компоненты ракетной техники.

Украинские инженеры обладали опытом создания ракет-носителей, систем управления и космических аппаратов. Однако страна не получила собственного пилотируемого корабля, стартового комплекса или инфраструктуры для регулярных орбитальных экспедиций.

В первой Национальной космической программе на 1993–1997 годы предусматривалась возможность полета украинского космонавта для проведения научных исследований.

Решающим стал ноябрь 1994 года, когда во время визита президента Леонида Кучмы в США было принято совместное заявление о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли. Стороны договорились развивать сотрудничество между Национальным космическим агентством Украины и NASA, в частности в отношении участия украинского специалиста в американских космических миссиях.

Для Украины это открывало возможность отправить космонавта на орбиту без разработки собственного корабля. США получали научного партнера, способного подготовить исследования для проведения в условиях невесомости.

В мае 1997 года украинско-американская комиссия «Кучма — Гор» утвердила Леонида Каденюка основным участником полёта, а Ярослава Пустового — его дублёром.

Кто такой Леонид Каденюк и как он попал в NASA

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Черновицкой области. В 1971 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, после чего работал в военной авиации.

В 1976 году его отобрали в советский отряд космонавтов. В последующие годы Каденюк изучал космические корабли «Союз», орбитальные станции «Салют» и «Мир», проходил специальную физическую и техническую подготовку. Однако в советское время ему так и не удалось совершить космический полёт.

После обретения Украиной независимости у него появилась новая возможность. В 1996 году Каденюка включили в группу Национального космического агентства Украины для подготовки к американской программе Спейс Шаттл. В июле того же года он прибыл в США, где приступил к обучению по стандартам NASA. Украинскому космонавту необходимо было освоить оборудование шаттла, процедуры работы во время полёта, системы безопасности и методики проведения научных исследований.

Каденюк имел статус специалиста по полезной нагрузке. В отличие от командира или пилота, он не отвечал за управление кораблём. Его главной задачей было проведение экспериментов, подготовленных украинскими и американскими учёными.

Как указано в официальной биографии Украинского института национальной памяти, после возвращения из космоса Каденюк продолжил службу в украинских Вооруженных силах, а впоследствии занимался государственной и общественной деятельностью.

Как проходил полёт Леонида Каденюка на шаттле Колумбия

19 ноября 1997 года шаттл Колумбия стартовал с площадки 39B Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Это была 88-я миссия программы Space Shuttle и 24-й полет самого корабля Колумбия.

В состав экипажа вошли шесть человек: командир Кевин Крегель, пилот Стивен Линдси, американские астронавты Калпана Чавла и Уинстон Скотт, японский астронавт Такао Дои и украинский космонавт Леонид Каденюк.

После выхода на орбиту экипаж приступил к выполнению научной программы. Миссия была посвящена исследованиям в условиях микрогравитации, экспериментам с материалами и биологическими объектами, а также испытаниям космического оборудования.

Во время STS-87 астронавты совершили два выхода в открытый космос. Часть работ касалась спутника Spartan, который после развертывания не перешел в запланированный режим работы. Впоследствии астронавтам пришлось захватить его вручную.

Украинский космонавт тем временем сосредоточился преимущественно на биологических исследованиях. Миссия завершилась 5 декабря 1997 года посадкой Колумбии во Флориде. По официальным данным NASA, полет длился 15 суток 16 часов и 34 минуты. За это время шаттл совершил 251 оборот вокруг Земли и преодолел примерно 10,5 млн километров.

Для Каденюка это был первый и единственный космический полёт, а для независимой Украины — первое участие её гражданина в орбитальной экспедиции в качестве представителя государственной космической программы.

Какие научные эксперименты Каденюк проводил в космосе

Главной задачей украинского космонавта была реализация совместной украинско-американской программы Collaborative Ukrainian Experiment, или CUE. Она включала десять экспериментов, посвященных исследованию растений в условиях космического полета. Ученых интересовало, как отсутствие привычной земной гравитации влияет на рост, развитие, обмен веществ и размножение растений.

Одним из главных объектов исследования стала Brassica rapa — представитель семейства капустных. Её использовали благодаря сравнительно быстрому жизненному циклу. Каденюк наблюдал за развитием растений, проводил опыление и контролировал условия экспериментов. Исследователи стремились выяснить, могут ли растения нормально формировать семена без привычной силы тяжести.

Отдельные эксперименты касались сои. Учёные изучали её метаболизм, то есть процессы преобразования и использования веществ, необходимых для роста. Также исследовались взаимодействия растений с патогенами — организмами, способными вызывать заболевания.

Еще одним объектом стал мох, который использовали для изучения реакции растительных клеток на изменение гравитационных условий. Дополнительные эксперименты были посвящены активности генов, аминокислотам, липидам, фитогормонам и развитию корневой системы.

Для проведения опытов использовались специальные контейнеры и камеры для выращивания растений. Полученные результаты сравнивались с аналогичными экспериментами на Земле.

В материалах NASA о миссии STS-87 отмечалось, что программа имела практическое значение для будущих длительных космических экспедиций. Растения потенциально могут обеспечивать космонавтов пищей, участвовать в выработке кислорода, поглощении углекислого газа и поддержании водного цикла. Это особенно важно для будущих полётов на Луну и Марс, где постоянная доставка ресурсов с Земли будет сложной и дорогостоящей.

Особенностью миссии стала также образовательная программа. Школьники в Украине и США проводили наземные эксперименты с растениями, подобные тем, которые Каденюк выполнял на орбите.

Программой было охвачено около 40 тысяч школьников. Это позволило привлечь молодежь к практическим научным исследованиям и продемонстрировать возможности международного космического сотрудничества.

Сколько стоил полёт шаттла Колумбия в 1997 году

В конце 1990-х пилотируемые космические полёты оставались чрезвычайно дорогостоящими, а программа Спейс Шаттл требовала многомиллиардного финансирования.

Шаттлы создавались как многоразовые корабли, что должно было снизить затраты на запуски. Однако после каждого полёта они нуждались в масштабном техническом обслуживании, проверке двигателей, теплозащитного покрытия и систем жизнеобеспечения.

В отчете Счетной палаты США за 1993 год отмечалось, что NASA оценивало среднюю стоимость одного полёта шаттла примерно в $413,5 млн. Эта сумма включала значительную часть операционных расходов, но не все затраты на развитие и модернизацию программы.

В то же время в исследовании НАСА о стоимости космических запусков средняя стоимость одного полёта шаттла с учётом более широких программных расходов оценивалась примерно в $1,5 млрд.

Разница объясняется методикой расчетов. Если учитывать только эксплуатационные расходы, стоимость будет ниже. Если распределить расходы на разработку, инфраструктуру и функционирование программы между всеми миссиями, сумма значительно возрастет.

Что касается участия Украины, ситуация была иной. Полёт Каденюка осуществлялся в рамках межгосударственных договоренностей, а не как обычная коммерческая продажа места на космическом корабле.

Бывший президент Леонид Кучма впоследствии вспоминал, что договорился с президентом США Биллом Клинтоном об участии украинского космонавта в американской миссии. В то же время подготовка экспериментов, работа ученых и организационное обеспечение требовали финансирования.

Достоверной открытой сводной сметы всех украинских расходов на STS-87 нет.

Почему Украина до сих пор не имеет собственной программы пилотируемых полётов

Несмотря на успех миссии 1997 года, Украина так и не создала собственной системы для отправки людей в космос. Главная причина заключается в отсутствии полного комплекса технологий и инфраструктуры, необходимых для самостоятельных пилотируемых запусков.

Собственная программа требует не только ракеты-носителя, но и корабля с герметичным отсеком для экипажа, системами жизнеобеспечения, аварийного спасения, возвращения в атмосферу и безопасной посадки.

Отдельно необходимы стартовые комплексы, средства контроля полёта, медицинская подготовка космонавтов и процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации. Украина исторически специализировалась преимущественно на разработке ракет-носителей, систем управления, спутников и космического оборудования. Такие технологии позволяют создавать средства доставки автоматических аппаратов, но не обеспечивают самостоятельную перевозку людей.

После распада СССР космическая отрасль столкнулась с экономическими трудностями. Предприятия теряли государственные заказы, а реализация крупных программ всё больше зависела от международных контрактов.

Кроме того, у Украины не было собственного космодрома для орбитальных запусков. Украинские ракеты использовали иностранные стартовые комплексы, а международные проекты зависели от политических и коммерческих договоренностей.

Еще одним фактором стало изменение приоритетов. С развитием спутниковой связи, дистанционного зондирования Земли и навигационных систем всё больше космических задач можно было выполнять без участия человека.

Автоматические аппараты дешевле пилотируемых экспедиций, не требуют систем жизнеобеспечения и могут работать на орбите годами.

Полномасштабное вторжение России в 2022 году ещё больше изменило государственные приоритеты. Космические технологии приобрели прежде всего оборонное значение, поскольку спутниковая разведка, связь и навигация напрямую влияют на возможности Вооруженных сил.

Сможет ли Украина снова отправить космонавта на орбиту

Участие Украины в будущих пилотируемых миссиях по-прежнему возможно. Однако существует существенная разница между подготовкой украинского космонавта для международной экспедиции и созданием полностью независимой системы запуска людей.

Первый вариант предполагает сотрудничество с иностранным космическим агентством или коммерческим оператором. Украина могла бы разработать научную программу, подготовить кандидата и договориться о его участии в миссии.

Подобный механизм уже использовался в 1997 году. Сегодня он остается гораздо более реалистичным, чем строительство собственного пилотируемого корабля. Второй вариант потребовал бы многолетних инвестиций в конструкторские разработки, испытания, инфраструктуру и сертификацию безопасности.

При этом необходимо определить, какие именно задачи будет выполнять украинский корабль. Разовый запуск космонавта вряд ли может оправдать создание полноценной транспортной системы.

В то же время Украина имеет возможности для участия в мировой космонавтике. Отечественные предприятия могут разрабатывать компоненты космических систем, научное оборудование, программное обеспечение и технологии для автоматических аппаратов.

Особенно важными остаются направления спутниковой связи, наблюдения за Землей и обработки космических данных. В мае 2026 года директор Института космических исследований НАН Украины и Государственного космического агентства Олег Федоров, говоря о будущем украинской космической отрасли, обращал внимание на необходимость её адаптации к новым технологическим условиям.

Поэтому наиболее реалистичным путем для Украины остается развитие собственных космических технологий и сотрудничество с международными партнерами.

Что случилось с шаттлом Колумбия и какое наследие оставил Каденюк

После миссии STS-87 корабль Колумбия продолжал эксплуатироваться НАСА. Однако 1 февраля 2003 года во время возвращения с орбиты он потерпел катастрофу. Причиной стало повреждение теплозащитной системы крыла во время старта. При вхождении в атмосферу раскаленные газы проникли внутрь конструкции, что привело к разрушению корабля. Все семь членов экипажа погибли.

Катастрофа вызвала масштабный пересмотр процедур безопасности NASA. В 2011 году США окончательно завершили эксплуатацию шаттлов после 135 полётов в рамках программы Space Shuttle.

Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года в возрасте 67 лет. После возвращения из космоса он продолжал работать в военной, государственной и общественной сферах, а также занимался популяризацией науки.

Спустя 29 лет после старта Колумбии его полёт остаётся единственной завершённой государственной орбитальной миссией космонавта независимой Украины. Миссия продемонстрировала, что украинские ученые могут участвовать в международных космических исследованиях даже без собственного пилотируемого корабля. В то же время она показала, насколько важны для таких проектов международные соглашения, финансирование и научное сотрудничество.

Будущий полёт украинского космонавта вполне возможен при условии появления соответствующей программы и договоренностей с международными партнёрами. Однако создание собственной пилотируемой системы остаётся гораздо более сложной задачей, которая потребует крупных инвестиций и долгосрочной государственной поддержки.

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