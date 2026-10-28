29 октября 2026 года христиане чтят память Анастасии Римлянки: традиции и молитва
29 октября по новоюлианскому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память святой преподобномученицы Анастасии Римлянки.
Этот день посвящён памяти святой, которая осталась верной христианской вере и приняла мученическую смерть за свои религиозные убеждения. Её история символизирует духовную стойкость, мужество и преданность своим убеждениям.
Религиозные праздники и их история
День памяти святой преподобномученицы Анастасии Римлянки
Во время жестоких гонений на христиан при императоре Декии Анастасию схватили и заставляли отречься от Христа. Несмотря на жестокие пытки, она проявила невероятную стойкость духа. За свою непоколебимую верность Анастасия приняла мученическую смерть и была причислена к лику святых. В народе этот день часто называли «Анастасия Осенняя».
Также в этот день почитают память преподобного Авраама Затворника и его племянницы, блаженной Марии.
О, святая преподобномученица Анастасия! К тебе мы обращаемся с молитвой и просим: моли Бога за нас, грешных. Взгляни на наши скорби, избавь нас от врагов видимых и невидимых, от всякой опасности и болезни. Укрепи нас в вере, дай нам силу духа, чтобы мы могли подражать твоей жизни и мужеству.
Аминь
Народные поверья и приметы
Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:
- Солнечная погода — к короткой зиме.
- Туманное утро — зима наступит поздно, но будет долгой.
- Облака плывут медленно — скоро ждите заморозков.
- Если птицы громко кричат — ждите мороза.
- Если на берегу ещё висит листва – к теплой погоде.
Чего нельзя делать
- Ссориться и ругаться.
- Сплетничать и клеветать на других.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Приглашать в дом незнакомцев.
- Мстить и завидовать.