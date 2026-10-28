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Новости Украина

29 октября 2026 года христиане чтят память Анастасии Римлянки: традиции и молитва

UA NEWS 28 Октября 2026 22:24
29 октября 2026 года христиане чтят память Анастасии Римлянки: традиции и молитва

29 октября по новоюлианскому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память святой преподобномученицы Анастасии Римлянки.

Этот день посвящён памяти святой, которая осталась верной христианской вере и приняла мученическую смерть за свои религиозные убеждения. Её история символизирует духовную стойкость, мужество и преданность своим убеждениям.

Религиозные праздники и их история

День памяти святой преподобномученицы Анастасии Римлянки

Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Во время жестоких гонений на христиан при императоре Декии Анастасию схватили и заставляли отречься от Христа. Несмотря на жестокие пытки, она проявила невероятную стойкость духа. За свою непоколебимую верность Анастасия приняла мученическую смерть и была причислена к лику святых. В народе этот день часто называли «Анастасия Осенняя».

Также в этот день почитают память преподобного Авраама Затворника и его племянницы, блаженной Марии.

О, святая преподобномученица Анастасия! К тебе мы обращаемся с молитвой и просим: моли Бога за нас, грешных. Взгляни на наши скорби, избавь нас от врагов видимых и невидимых, от всякой опасности и болезни. Укрепи нас в вере, дай нам силу духа, чтобы мы могли подражать твоей жизни и мужеству.

Аминь

Народные поверья и приметы

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:

  • Солнечная погода — к короткой зиме.
  • Туманное утро — зима наступит поздно, но будет долгой.
  • Облака плывут медленно — скоро ждите заморозков.
  • Если птицы громко кричат — ждите мороза.
  • Если на берегу ещё висит листва – к теплой погоде.

Чего нельзя делать

  • Ссориться и ругаться.
  • Сплетничать и клеветать на других.
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Приглашать в дом незнакомцев.
  • Мстить и завидовать.
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