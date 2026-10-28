29 октября 2026 года христиане чтят память Анастасии Римлянки: традиции и молитва

29 октября по новоюлианскому церковному календарю Православная церковь Украины чтит память святой преподобномученицы Анастасии Римлянки.

Этот день посвящён памяти святой, которая осталась верной христианской вере и приняла мученическую смерть за свои религиозные убеждения. Её история символизирует духовную стойкость, мужество и преданность своим убеждениям.

Религиозные праздники и их история

День памяти святой преподобномученицы Анастасии Римлянки

Во время жестоких гонений на христиан при императоре Декии Анастасию схватили и заставляли отречься от Христа. Несмотря на жестокие пытки, она проявила невероятную стойкость духа. За свою непоколебимую верность Анастасия приняла мученическую смерть и была причислена к лику святых. В народе этот день часто называли «Анастасия Осенняя».

Также в этот день почитают память преподобного Авраама Затворника и его племянницы, блаженной Марии.

О, святая преподобномученица Анастасия! К тебе мы обращаемся с молитвой и просим: моли Бога за нас, грешных. Взгляни на наши скорби, избавь нас от врагов видимых и невидимых, от всякой опасности и болезни. Укрепи нас в вере, дай нам силу духа, чтобы мы могли подражать твоей жизни и мужеству.

Аминь

Народные поверья и приметы

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:

Солнечная погода — к короткой зиме.

Туманное утро — зима наступит поздно, но будет долгой.

Облака плывут медленно — скоро ждите заморозков.

Если птицы громко кричат — ждите мороза.

Если на берегу ещё висит листва – к теплой погоде.

Чего нельзя делать

Ссориться и ругаться.

Сплетничать и клеветать на других.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Приглашать в дом незнакомцев.

Мстить и завидовать.

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