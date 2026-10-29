30 октября православные чтят Озерянскую икону Божией Матери

30 октября по новому церковному календарю православные верующие чтят Озерянскую икону Божией Матери, которую считают небесной покровительницей Харькова и всей Слобожанщины. Перед этим образом молятся о защите, исцелении от болезней, помощи в трудных обстоятельствах и заступничестве Богородицы. По старому стилю в этот день почитают пророка Осию.

История святыни уходит корнями в XVI век, когда крестьянин нашел её возле села Озеряны. Впоследствии чудотворный образ перенесли в Куряжский монастырь, а в 1843 году заложили традицию ежегодных крестных ходов в Харьков. С этим днём связаны предания об исцелении писателя Григория Квитки-Основьяненко и преодолении эпидемии холеры. Оригинал иконы был утрачен в 1930-х годах, однако до наших дней сохранились почитаемые списки в Свято-Благовещенском кафедральном соборе и Свято-Озерянском храме Харькова.

В народном календаре 30 октября известен как Синичкин день, поскольку в человеческие жилища на зимовку перебираются синицы, снегири и другие птицы. По обычаю в этот день принято мастерить кормушки и подкармливать пернатых несолеными семечками или просом, что, по поверьям, привлекает в дом достаток. Также этот день принято посвящать добрым делам, семейным встречам и приготовлению традиционных угощений за общим столом.

В среду, 28 октября 2026 года, православные верующие чтят память великомученицы Параскевы Иконийской, которую также называют Параскевой Пятницей. В этот день вспоминают и мучеников Терентия, Неонила и их семерых детей. В народе праздник связывали с женскими обычаями, молитвами за семью и приметами, по которым пытались предсказать погоду.

В четверг, 29 октября, с Днём ангела поздравляют Анастасию, Анну, Марию, Андрея, Ивана, Николая и носителей других имен. По православному календарю в этот день почитают преподобномученицу Анастасию Римлянку, а также преподобного Авраамия и его племянницу Марию.

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