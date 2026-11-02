В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления № 16207 о пересмотре решения Кабмина, ограничивающего работу предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня.

Документ подписали 31 народный депутат.

Инициатором выступил Ярослав Железняк. Проект предусматривает три изменения:

бизнес самостоятельно будет решать, продолжать ли работу во время желтой тревоги;

каждый работник сможет самостоятельно оценивать уровень угрозы и при необходимости укрываться;

обязанность оповещать работников и посетителей об опасности останется.

Речь идет о пересмотре постановления Кабмина № 1092 от 4 сентября 2026 года, которое устанавливает соответствующие ограничения для субъектов хозяйствования.

Источник: Ярослав Железняк

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