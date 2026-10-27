46-летняя Соломия Витвицкая опубликовала новые фото сына в честь его первого месяца жизни

Сыну украинской телеведущей Соломии Витвицкой, Устиму, исполнился один месяц. По этому поводу 46-летняя ведущая опубликовала новые трогательные фотографии малыша и поделилась своими впечатлениями от первого месяца материнства.

Напомним, Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября 2026 года.

«Устиму – месяц. И сегодня были праздничные фотосессии и прогулки», – отметила ведущая в Instagram.

Напомним, как писал УНИАН, Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября 2026 года.

«Первый месяц мы знакомились друг с другом, знакомили сына с нашими друзьями, много ели (кто молоко, кто все, что удавалось перехватить между кормлениями) и понемногу привыкали к тому, что нас уже трое. Узнавали друг о друге, учились понимать без слов и открывали для себя, сколько любви может вместиться в такого маленького человечка», – написала ведущая.

Витвицкая призналась, что ей кажется, будто Устим всегда был частью их жизни.

«Расти счастливым, наш мальчик. А мы учимся быть твоими родителями», – трогательно обратилась ведущая к сыну.

Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.

Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.

До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.

Ранее Соломия Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала фото.

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