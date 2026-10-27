46-летняя Соломия Витвицкая опубликовала новые фото сына в честь его первого месяца жизни
Сыну украинской телеведущей Соломии Витвицкой, Устиму, исполнился один месяц. По этому поводу 46-летняя ведущая опубликовала новые трогательные фотографии малыша и поделилась своими впечатлениями от первого месяца материнства.
Напомним, Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября 2026 года.
«Устиму – месяц. И сегодня были праздничные фотосессии и прогулки», – отметила ведущая в Instagram.
Напомним, как писал УНИАН, Соломия Витвицкая впервые стала мамой 26 сентября 2026 года.
«Первый месяц мы знакомились друг с другом, знакомили сына с нашими друзьями, много ели (кто молоко, кто все, что удавалось перехватить между кормлениями) и понемногу привыкали к тому, что нас уже трое. Узнавали друг о друге, учились понимать без слов и открывали для себя, сколько любви может вместиться в такого маленького человечка», – написала ведущая.
Витвицкая призналась, что ей кажется, будто Устим всегда был частью их жизни.
«Расти счастливым, наш мальчик. А мы учимся быть твоими родителями», – трогательно обратилась ведущая к сыну.
Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
46-летняя Соломия Витвицкая сделала новое заявление о материнстве.
Напомним, Соломия Витвицкая получила свидетельство о рождении сына после задержки.
До этого Соломия Витвицкая рассказала о первой ночи дома с новорожденным сыном.
Ранее Соломия Витвицкая раскрыла имя новорожденного сына и показала фото.