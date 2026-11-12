51-летняя Наталья Могилевская рассказала о семидневной голодовке и истощении

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о семидневной голодовке и сильной усталости. Артистка призналась, что после длительных и изнурительных съемок у нее почти не осталось сил. Поклонники поддержали певицу и пожелали ей как можно скорее восстановить силы.

«Я уже седьмой день голодаю… Это была аскеза ради близкого человека, давайте так скажем. У меня нет ни капли, ни капли сил, чтобы доехать до дома», — поделилась исполнительница в Instagram и показала, какую удобную кровать в машине подготовила для нее ее команда.

В комментариях пользователи пожелали ей скорейшего выздоровления и сил:

«Берегите себя! Пусть ваши клетки силы восстанавливаются как можно быстрее», «Наталья, это ещё не туристический палаточный образ жизни, это сказочный! Мы все привыкаем к такой жизни, к сожалению», «Спасибо за труд! Отдыхайте, вы прекрасны», «Ваша жизнерадостность вдохновляет, спасибо», «Добрый, искренний человек заслуживает любви и счастья. Очень рада за вас».

Напомним, что Наталья Могилевская похвасталась новым премиальным автомобилем.



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