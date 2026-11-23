Стратегическая подстанция 330 кВ «Прогресовка» в Николаевской области осталась без физической защиты автотрансформатора, хотя на соответствующие работы были выделены кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Подрядчик получил аванс в размере почти 68 млн грн, однако работы не выполнил, а впоследствии был признан банкротом.

В ноябре 2024 года «Укрэнерго» заключило прямой договор на сумму 89,3 млн грн с НДС с небольшой криворожской компанией ООО «Криворожское Променерго». Контракт был подписан в рамках экспериментальных военных проектов в соответствии с постановлением Кабмина № 1482, без проведения открытого тендера. Работы финансировались за счет кредита ЕБРР.

27 декабря подрядчик получил аванс в размере 80% от стоимости договора — 67,96 млн грн. Как говорится в расследовании, в течение следующих трех дней, до 30 декабря, почти все эти средства через 14 траншей перечислили на счета других компаний и физических лиц-предпринимателей. В частности, 30 млн грн были направлены харьковскому ООО «Буд Строй Постач» якобы в качестве предоплаты за субподряд, а ещё около 13,6 млн грн были возвращены АО «Банк Альянс» в качестве денежного покрытия банковской гарантии.

Крайним сроком завершения работ было определено 2 июля 2025 года. Однако к этому времени на подстанции успели провести лишь изыскательские работы и оградить площадку. Защиту автотрансформатора так и не установили. «Укрэнерго» зафиксировало отставание от графика и не приняло объяснения подрядчика о форс-мажорных обстоятельствах.

Чтобы вернуть аванс, государственная компания воспользовалась безотзывной гарантией АО «Банк Альянс». 27 августа 2025 года банк перечислил «Укрэнерго» всю сумму — 67 961 386,91 грн. Поручителями по гарантии выступили харьковское ООО «Будсервис-Днепр» и его директор Денис Кравченко. В марте 2026 года компанию-подрядчика признали банкротом, после чего банк инициировал процедуру взыскания средств.

В феврале полиция возбудила уголовное дело. Подозрение было предъявлено директору ООО «Криворожское Променерго» Эдуарду Кесилю — брату одного из соучредителей компании Александра Кесиля. По версии следствия, подрядчик с самого начала не планировал выполнять работы и выводил полученные средства через другие фирмы.

Ранее компания практически не участвовала в государственных закупках. В течение 2017–2021 годов её бенефициаром был Руслан Ткаченко — депутат Криворожского городского совета от партии «Слуга народа». После его ухода совладельцами предприятия остались представители криворожской бизнес-династии Кесиль.

Подстанция «Прогресовка» является важным энергетическим узлом юга Украины. Она связана с работой одноимённой солнечной электростанции мощностью 148 МВт и играет важную роль в балансировании энергосистемы. Из-за географического положения энергетические объекты Николаевской области регулярно находятся под угрозой российских ударов, поэтому защиту автотрансформаторов определили в качестве приоритетной задачи, которую финансировали за счет кредита ЕБРР.

Об этом сообщает Telegram-канал Absolution Leaks.

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