8 октября в Украине отмечают День юриста: история праздника и поздравления
Ежегодно 8 октября в Украине отмечают День юриста — профессиональный праздник специалистов юридической сферы. В этот день принято поздравлять правозащитников, адвокатов, нотариусов, судей, следователей и других специалистов, чья работа связана с законодательством и защитой прав граждан.
День юриста в Украине был установлен указом президента Леонида Кучмы 16 сентября 1997 года. Праздник объединяет представителей различных направлений юридической деятельности, которые работают над защитой прав и свобод украинцев.
Дата профессионального праздника была выбрана неслучайно. Считается, что именно 8 октября 1016 года Владимир Мономах и Ярослав Мудрый издали первый сборник законов Киевской Руси — «Русскую правду».
Именно поэтому 8 октября стало датой, когда в Украине чествуют труд юристов и других специалистов, связанных с правовой системой.
В День юриста поздравления принимают представители многих профессий и сфер деятельности.
Прежде всего это:
- сотрудники юридических и кадровых отделов предприятий;
- сотрудники юридических, адвокатских и нотариальных контор;
- адвокаты и нотариусы;
- следователи и судьи;
- сотрудники правоохранительных органов;
- люди, получившие юридическое образование, даже если в настоящее время не работают по специальности.
Большинство сотрудников правоохранительных органов также имеют юридическое образование и профессионально связаны с правом, поэтому 8 октября они также принимают поздравления с Днем юриста.
Этот праздник — повод поблагодарить всех специалистов, которые ежедневно работают с законами, помогают защищать права граждан и обеспечивают соблюдение правовых норм.
Поздравления с Днем юриста
Желаю, чтобы ваши дела всегда оставались честными и праведными, а советы — проницательными и мудрыми. Пусть ваша благородная профессия приносит только успех! С Днем юриста!
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Искренне поздравляю с Днём юриста Украины! Желаю вам неиссякаемого здоровья, энергии, оптимизма и сил. Пусть в вашей карьере не будет места для ошибок и поражений, а личная жизнь наполнится спокойствием, счастьем и любовью.
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Юрист — это не профессия, а призвание человека. Это человек, который сможет решить любую проблему. И именно в этот день вы отмечаете профессиональный праздник. Поздравляем вас и желаем успехов, удачи и благополучия. Спасибо вам за профессионализм и заботу о людях!
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С Днём юриста! Пусть ваше стремление к справедливости никогда не иссякнет, а все ваши усилия будут вознаграждены заслуженным уважением и благодарностью.
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Поздравляем с Днём юриста! Пусть закон всегда будет на вашей стороне, а жизненный путь наполнен яркими моментами и счастьем!
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Поздравляю с Днём юриста! Желаю тебе блестящих побед в судах и всегда идеально подготовленных документов! И пусть твоя жизнь будет без «мелкого шрифта» и всегда «по букве закона», но с большими бонусами!
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С Днём юриста! Желаю, чтобы справедливость всегда побеждала, а ваш путь сопровождали удача, мудрость и поддержка близких.
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Поздравляю с Днём юриста! Желаю в этой тяжёлой и непростой профессии умения находить правильные решения, быть справедливым и честным. Покорять новые вершины и достигать поставленных целей.
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Желаю, чтобы на вашем профессиональном пути вас всегда сопровождали мудрость, удача и поддержка коллег и близких.
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Поздравляю с Днём юриста! Желаю, чтобы ваша работа приносила радость, а жизненные пути вели к успеху, счастью и благополучию.
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С Днём юриста! Желаю сохранить баланс между душевным отношением к своей работе и страстью в глазах при покорении вершин. Успеха, невероятной удачи и искренней веры в правое дело!
Поздравления с Днём юриста в стихах
В твоей работе – не место сентиментам,
Должен хорошо знать все законы,
Все важные юридические моменты
Нужно помнить все каноны!
И всё же, несмотря на соглашения и сделки
, Позволь тебе с праздником поздравить!
Конечно, ты юрист. А ещё — человек,
Поэтому не забывай отдыхать!
***
Законы все прекрасно знаешь,
Нюансов правовых — бесчисленное множество,
И справедливость защищаешь —
Даёшь негодяям под дых!
Поэтому сегодня, в День юриста,
Тебе желаю побед!
Пусть будет судьба светлой и чистой,
И всегда помогает Бог!
***
С Днём юриста шлю поздравления!
Пусть сбудутся надежды
на огромные деньги,
хорошие перемены в жизни.
Пусть любое ваше дело
приносит вам уважение и славу.
Пусть клиенты будут щедрыми,
а судьи — мудрыми!
***
Все юристы работают очень достойно
, И клиенты ими довольны!
Поэтому, по случаю Дня юриста,
Звучат для них самые лучшие комплименты!
С профессиональным праздником вас поздравляем,
И всегда быть «на коне» желаем!
***
Я лично
поздравляю тебя сегодня с Днём юриста!
Пусть всё будет просто и ясно,
Пусть дела идут прекрасно.
***
Все законы Украины
ты знаешь наизусть,
юрист ты действительно очень сильный
, и каждый твой шаг правильный!
Твоя работа — не забава,
Ведь знаний нужен целый мешок
, Чтобы распутать важные дела
И выйти из всех казусов!
Тебе я хочу пожелать
Побеждать в борьбе И
всегда защищать правду.
Пусть тебе всегда сопутствует удача!
***
За мудрое слово и ясный совет,
За верный и неугасаемый оптимизм,
Ведь вы умеете всё взвесить как следует,
И уверенно опровергнуть софизм,
Слова поздравления шлем от души!
Пусть на весах будут правда и сила,
Пусть ваше слово имеет преимущество над всем,
А нетронутые мудростью паруса
Фортуна вам в изобилии принесет!
Поздравляю с Днём юриста!
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