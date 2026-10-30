Бизнесмен Тимур Миндич, фигурант дела «Мидас» о коррупции в энергетической сфере, якобы не может вернуться в Украину из-за публичных заявлений народного депутата Ярослава Железняка.

Об этом заявил адвокат Миндича Владислав Теплюк во время судебного заседания по иску бизнесмена против народного депутата, сообщает ZMINA.

По словам защитника, в своих публикациях на YouTube и в Telegram Железняк использовал формулировки «банда», «разграбил» и «раскорал», представляя причастность Миндича к преступлениям как уже доказанный факт. По мнению адвоката, это нарушает презумпцию невиновности и наносит ущерб репутации его клиента.

«Именно из-за того, что высказывания депутата нанесли Миндичу репутационный ущерб и оскорбили его честь и достоинство, он и не может вернуться в Украину», — заявил Теплюк.

Также адвокат назвал публикации Железняка частью «полномасштабной информационной кампании по осквернению чести и достоинства».

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября. На нем должна выступить сторона защиты Железняка.

Источник: ZMINA

Ходатайство о введении санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Бориса Цукермана было одобрено на заседании правительства и направлено на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана введен стандартный санкционный пакет сроком на три года, а лишение государственных наград — бессрочное.

Перед судом предстанут восемь участников организованной группы, которую возглавлял двоюродный брат совладельца ООО «Квартал 95» Тимура Миндича Леонид. Их обвиняют в масштабных хищениях средств АО «Харьковоблэнерго» при закупках трансформаторов и счетчиков по завышенным ценам.

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