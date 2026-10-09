Адвокат Шевчук заявил о попытках оказания давления на судей со стороны Романа Маселка и обвинил его во вмешательстве в судебный процесс

Адвокат Алексей Шевчук опубликовал видеообращение, в котором заявил, что бывший член Высшего совета правосудия Роман Маселко подал против него несколько исков в Обуховский районный суд Киевской области. Адвокат утверждает, что таким образом Маселко пытается добиться опровержения его публичных заявлений о возможном вмешательстве в рассмотрение судебного дела во Львове.

В видео, опубликованном в Facebook, Шевчук назвал действия Маселко попыткой оказать влияние на судей, в частности через распределение дел и ходатайство об осмотре его страницы в Facebook. В то же время эти утверждения являются позицией адвоката и требуют независимого подтверждения.

По словам Шевчука, одна из судей Обуховского районного суда удовлетворила ходатайство об осмотре его страницы в социальной сети. Другие судьи, как утверждает адвокат, не поддержали соответствующих процессуальных требований.

«Рома заспамил Обуховский суд, потому что он хочет опровергнуть информацию о том, что я знаю: он звонил в Франковский суд во Львове судье Дзендзори и просил не рассматривать мой иск к «Нашим деньгам»», — заявил Шевчук.

Адвокат также утверждает, что Маселко пытался добиться отказа в рассмотрении его иска во Львове. При этом Шевчук не привёл в видеообращении документов или других доказательств, которые бы подтверждали факт таких телефонных звонков.

Что отвечает Роман Маселко

Роман Маселко ранее сообщил в собственном публичном отчете, что подал иск против Алексея Шевчука из-за утверждений о якобы вмешательстве в деятельность судей. Он настаивает, что не звонил судьям в связи с данным делом и не пытался влиять на его рассмотрение.

По словам Маселко, до публикации Шевчука он не знал о существовании этого судебного дела, его номере и судьях, которые его рассматривали. Он назвал обвинения вымышленными и заявил, что намерен добиться их опровержения в судебном порядке.

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Источник: Алексей Шевчук

Напомним, адвокат Шевчук заявил о схеме обогащения на сделках в ВАКС и призвал судей противостоять системе.

Ранее Алексея Шевчука включили в список адвокатов Международного уголовного суда.

Напомним, Алексей Шевчук заявил, что против него закрыли все производства по жалобам и отменили ограничения.

Адвокат Шевчук отозвал заявление о выходе из комиссии САП и просит Ковальского отменить приказ Кравченко.

Алексей Шевчук обратился к посольствам и международным СМИ с просьбой приостановить конкурс на заместителя и главу САП.

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