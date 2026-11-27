Агент российской ФСБ, собиравший разведданные для подготовки терактов в Запорожье, приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ разоблачила его в мае 2024 года, когда он проводил разведку вблизи военного объекта.

Осужденный работал охранником в местной энергетической компании. По заданию российской спецслужбы он отслеживал транспорт Сил обороны и передавал куратору информацию о местах стоянки военных автомобилей в Запорожье.

Россияне планировали устроить серию взрывов в разных районах города, чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в прифронтовом Запорожье. Для вербовки мужчины ФСБ использовала его дочь, проживающую в Москве.

Контрразведка СБУ своевременно раскрыла агентурную сеть и задержала злоумышленника. Во время обыска у него изъяли смартфон, через который он поддерживал связь с российскими кураторами. Суд признал мужчину виновным в государственной измене.

Источник: Служба безопасности Украины.

В Донецкой области задержали агента РФ, который корректировал удары по позициям ВСУ.

СБУ разоблачила агента РФ, который взорвал автомобиль чиновника горсовета Днепра.

Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.