Агент ФСБ приговорен к 15 годам лишения свободы за подготовку терактов в Запорожье

Мужчина оборудовал в Запорожье четыре тайника с самодельными взрывными устройствами для агентурных групп ФСБ.

Взрывчатку ему доставляли дронами со стороны оккупантов.

По заданию российского куратора агент должен был перевезти устройства на мотоцикле в областной центр, спрятать их в лесопарковой зоне и передать координаты тайников.

СБУ разоблачила его в августе 2025 года.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Служба безопасности Украины

Напомним, что российский агент, действовавший в Кировоградской области, получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленник по заказу РФ пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны Вооруженных Сил Украины.

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