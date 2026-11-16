Актер Назар Заднепровский уехал из Киева из-за отключения света и воды

Украинский актёр Назар Заднепровский, известный по фильмам «Безумная свадьба», рассказал, что из-за перебоев с электроснабжением и водоснабжением решил вместе с семьёй уехать из Киева. Сейчас актер проживает в селе Ходосовка Обуховского района Киевской области. Его соседом стал народный артист Украины Павел Зибров.

«Мы сейчас живем за Киевом, у нас здесь жилье в таунхаусе. Переехали сюда, потому что на Печерске совсем плохо со светом и водой. Если кто-то вам скажет, что в центре всё хорошо, не верьте! Особенно в старых домах. Не знаю, как в новостройках, возможно, там автономное отопление, генераторы. А у меня дом старый – достался от бабушки и дедушки. И просто х**ня! Поэтому и переехали сюда: здесь есть газовый котел и инвертор», – отметил артист в Oboz.ua.

По его словам, он очень рад, что в свое время не продал этот дом, хотя мог бы неплохо заработать.

«Когда дом уже был построен, мне предлагали его продать. Позвонила какая-то женщина, говорит: „У вас здесь так классно. Слышала, что вы продаете“. А я ей: «Кто вам такое сказал?» Если бы я согласился на её условия, то вернул бы все вложенные деньги и даже заработал бы сверху — с учётом того, что потратил на ремонт. Предлагали действительно хорошую сумму. Но я отказался: ведь это строилось для семьи, сюда вкладывали душу... Этот дом мы создавали для себя, с любовью. Поэтому и я, и жена, и дети любим сюда приезжать. А сейчас это жилье нас просто спасает», — поделился Заднепровский.

Актёр добавил, что неподалёку от них живёт Павел Зибров:

«У него здесь своя усадьба. Но в Ходосовке мы не встречались. А когда где-то пересекаемся – на концертах или съемках, – он здоровается: «О, сосед, привет!».

Напомним, что Ирина Сопонару из-за обстрелов и отключений электричества покинула Киев вместе с мужем.





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