Украинский актёр Роман Ясиновский, известный по сериалу «Поймать Кайдаша», рассказал, что получает за работу в театре 23 тысячи гривен. В то же время для комфортной жизни артисту требуется не менее 2 тысяч долларов в месяц, поэтому он вынужден подрабатывать таксистом.

Сейчас Ясиновский работает в театре имени Франко, где у него 18 ролей. Однако чаще всего актер участвует в массовых сценах.

Актёр вынужден подрабатывать таксистом

По словам Романа, сейчас он получает в театре 23 тысячи гривен. В месяц для комфортной жизни ему нужно около 2 000 долларов, чтобы покрыть свои расходы и расходы дочери.

«Мне нужно в месяц зарабатывать примерно 2 000 долларов, чтобы покрыть свои расходы, расходы дочери, пожертвования, что-то отложить. А в театре у меня зарплата 23 000. К тому же я преподаватель. Но я даже не буду говорить, сколько зарабатываю за то, что преподаю в университете. Как говорит Богдан Дмитриевич Струтинский, мы занимаемся благотворительностью», – сказал Ясиновский.

Из-за этого актер решил начать работать таксистом. В основном Роман берет заказы, когда едет на тренировку, съемки или возвращается домой.

«Этого гораздо меньше в моей жизни, но оно есть. Оно есть, потому что, а как иначе? А как прожить на эти деньги?» – отметил кинозвезда.

Впрочем, Ясиновский не боится остаться без стабильного заработка, поскольку уверен, что всегда сможет найти работу.

Роман Ясиновский – кратко об актёре

Знаменитость родилась в Тернополе. С 2022 года он работает в Национальном драматическом театре имени Ивана Франко.

Ясиновский известен ролями в таких фильмах, как «Киборги», «Поймать Кайдаша», «Пульс», «Довбуш», «Служба 112», «Мирный-21» и других.

Об этом знаменитость рассказал в интервью «РБК-Украина».

Актёр Ясиновский пожаловался на сотрудников Новой почты из-за языка.

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