Украинская певица Алина Гросу стала участницей популярной рубрики блогера Николаса Кармы «Сколько стоит ваш образ». Для встречи с ним артистка выбрала длинное эффектное пальто с объемной меховой отделкой.

Необычный образ вызвал обсуждение в соцсетях: некоторые пользователи сравнили его со стилем российской певицы Ларисы Долиной, которая поддерживает агрессию против Украины. Сама Гросу с юмором отреагировала на такие ассоциации.

Сама знаменитость не растерялась и с юмором отреагировала на неожиданное сравнение.

Для образа 31-летняя артистка выбрала длинный прозрачный лакированный плащ с роскошной коричневой меховой отделкой. Массивный воротник, объёмные манжеты и широкая меховая окантовка по низу делали верхнюю одежду похожей на экстравагантную шубу.

Алина Гросу подпоясала его черным поясом, а под низ надела платье. Завершили образ высокие черные сапоги на каблуках и небольшая темная сумочка. Светлые волосы певица собрала в высокую прическу с пышными локонами.

На вопрос блогера о стоимости одежды певица призналась, что самой дорогой вещью в её сегодняшнем образе стала именно «шуба», за которую она заплатила 340 долларов. В то же время артистка отметила, что впервые надела её именно в этот день и чувствовала себя в ней так, будто находится «в сауне».

Платье Алина Гросу оценила в 30 долларов, а сумочку от Steve Madden — примерно в 2000 гривен (44 доллара). По словам певицы, самые дорогие вещи ей обычно дарит муж, хотя из-за расходов из семейного бюджета она иногда с ним ссорится.

Впрочем, внимание пользователей привлекла внешность артистки. Под видео одна из комментаторов написала: «Я подумала, это Лариса Долина». Гросу не оставила реплику без ответа и пошутила, что уже привыкла к другому сравнению.

«Одно лицо. Говорите уже, как раньше, — Майкл Джексон. Я к тому сравнению только привыкла, а теперь новое», — написала исполнительница.

Другие пользователи оставили артистке немало комплиментов. Некоторые признались, что помнят её ещё маленькой певицей, исполнявшей хит «Пчелка», а теперь не могут поверить, как быстро она повзрослела.

«На вид все 45 лет».

«Мне 34, а я помню, какой она была маленькой. Как это может быть?»

«Вау! Какая она искренняя и красивая».

«Очень красивая и милая девушка. Алина, мы росли на твоём творчестве».

«Класс! Впервые увидела Алину с такого ракурса».

Само видео появилось на странице Николаса Кармы в Instagram.

Блогер Николас Карма рассказал, сколько денег тратит каждый месяц.

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