АМКУ разрешил Uber получить контроль над Delivery Hero, в Украине сменится владелец Glovo

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил американской компании Uber Technologies Inc. через дочернюю структуру Uber International Technologies II Corporation приобрести опосредованный контроль над немецким сервисом доставки еды Delivery Hero SE, которому принадлежит украинский бизнес Glovo.

В июле 2026 года стало известно, что Uber Technologies Inc. достигла договоренности о приобретении немецкой компании Delivery Hero SE. По условиям сделки Uber получит украинский бизнес Glovo.

Тогда американская компания предложила заплатить 41,5 евро за акцию Delivery Hero. Общую стоимость немецкого сервиса оценили примерно в 14,8 млрд долларов. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку.

Согласно сообщению компаний, к Uber также перейдет бизнес Glovo в следующих странах:

Армении;

Боснии и Герцеговине;

Болгарии;

Кот-д’Ивуаре;

Хорватии;

Грузии;

Италии;

Казахстане;

Кении;

Кыргызстане;

Черногории;

Марокко;

Нигерии;

Сербии;

Тунисе;

Уганде.

В то же время бизнес Glovo в Молдове, Польше и Румынии, а также в Португалии и Испании перейдет к инвестиционной компании SSW Partners из Нью-Йорка.

В целом Uber сохранит бизнес Delivery Hero в 50 странах, объем которого в 2025 году составил 42 млрд долларов. Операции ещё в 14 странах с общим объёмом 11 млрд долларов, в частности в Австрии, Греции, Испании, Норвегии, Польше, Португалии и Швеции, будут проданы SSW Partners за 1,6 млрд долларов. В дальнейшем инвестиционная компания планирует реализовать эти активы по отдельности.

В настоящее время Uber уже напрямую владеет 24,77% акций Delivery Hero, а ещё 11,74% контролирует с помощью финансовых инструментов.

Инвестиционной компании Prosus NV принадлежит 17% акций немецкого сервиса. Она уже согласилась продать Uber весь свой пакет.

Руководство американской компании пообещало сохранить штаб-квартиру Delivery Hero в Берлине и не сокращать персонал как минимум до 2029 года. Кроме того, Uber намерен инвестировать в Германию 2 млрд евро в течение следующих пяти лет.

После завершения сделки платформа Uber, объединяющая сервисы мобильности и доставки, расширит свое присутствие до 99 рынков. По предварительным оценкам, совокупный валовой объем заказов на этих рынках в 2025 году составил 236 млрд долларов.

Соответствующее решение было принято 5 ноября 2026 года после рассмотрения заявления, поданного 25 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте АМКУ.

Напомним, 29 апреля правительство одобрило законопроект, который планирует урегулировать налоги на доходы от цифровых платформ.

Такси и сервисы доставки, в частности Uklon, Bolt, Uber и Glovo, поддержали идею так называемого «налога на OLX», согласно которой государство получит доступ к информации о доходах украинцев, полученных через цифровые платформы. Это важно для усиления контроля за налоговыми поступлениями и легализации доходов.

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