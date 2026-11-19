Западное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета возбудило дело о возможном сговоре между компанией и индивидуальным предпринимателем при участии в закупках для воинских частей ВСУ и Нацгвардии.

Речь идет о торгах на поставку конструкций и их частей. В ходе проверки специалисты АМКУ выявили признаки возможного согласованного поведения двух участников.

В то же время в комитете пока не разглашают названия участников, стоимость закупок и конкретные обстоятельства, вызвавшие подозрения.

Рассмотрение дела продолжается. На данный момент нарушения законодательства о защите экономической конкуренции не установлено.

Источник: Западное межобластное территориальное отделение АМКУ.