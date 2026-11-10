Анастасия Приходько призналась, что прервала четвертую беременность по медицинским показаниям

Певица Анастасия Приходько призналась, что несколько лет назад прервала беременность четвертым ребенком по медицинским показаниям. Артистка пояснила, что такое решение было вынужденным.

39-летняя певица также отреагировала в Instagram на недавно зарегистрированную петицию о запрете абортов в Украине, назвав её абсурдной. В ходе обсуждения этой инициативы Приходько поделилась собственным опытом.

«К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать», — поделилась Приходько.

«Пришлось выбирать: моя жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а самому младшему тогда был всего год и три месяца!», — добавила она.

Анастасия подчеркнула, что убеждена: женщина имеет право сама решать, что ей делать, от кого рожать или рожать ли вообще.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

Анастасия Приходько оказалась в центре нового скандала из-за заявления о гимне Украины.

Концерт Анастасии Приходько в Черновцах отменили после её постов в соцсетях.

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