Андрей Сибига посетил Днепропетровскую область: встретился с военными и посетил детский дом

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершил рабочий визит в Днепропетровскую область накануне важных международных мероприятий и переговоров с европейскими коллегами. Он встретился с военным командованием, руководством области и представителями бизнеса и оборонно-промышленного комплекса, посетил больницу имени И. И. Мечникова и детский дом семейного типа.

По словам главы МИД, целью поездки было непосредственно узнать о самых актуальных потребностях военных, общин и энергетиков, чтобы поднять эти вопросы во время переговоров с международными партнерами.

«Хотел лично услышать, что сегодня больше всего нужно нашим военным, общинам и энергетикам, чтобы уже на следующей неделе предметно обсудить это с международными партнерами», — отметил Андрей Сибига.

В ходе визита министр встретился с командиром корпуса «Азов» Денисом Прокопенко и представителями командования Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють», в частности с Романом Полищуком.

Стороны обсудили ситуацию на фронте, первоочередные потребности подразделений и дальнейшую поддержку украинских защитников.

«Именно этот взгляд непосредственно с фронта дает веские и убедительные аргументы для военной дипломатии Украины — крайне важные в условиях ежедневного российского террора, интенсивных обстрелов всей Украины и активных действий на линии фронта», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Андрей Сибига отметил многолетнее сотрудничество Министерства иностранных дел с подразделениями «Азов» и «Лют». За более чем два года команда МИД передала военным более 120 беспилотников различных типов, автономные источники питания, средства маскировки, транспорт, в частности квадроциклы, и другое оборудование для выполнения боевых задач.

Отдельно министр отметил совместную работу МИД и Ассоциации супруг украинских дипломатов по оздоровлению и реабилитации детей украинских защитников в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской. За последние два года такую помощь получили более 27 тысяч украинских детей.

Во время встречи военные передали министру подписанные боевые знамена, которые планируется разместить в зарубежных дипломатических учреждениях Украины. Они должны напоминать международным партнерам об украинских воинах, защищающих Украину и безопасность Европы.

Также Андрей Сибига вместе с начальником Днепропетровской областной военной администрации Александром Ганжей почтил память павших украинских защитников.

Во время встречи с руководством области стороны обсудили первоочередные потребности региона в преддверии зимы в условиях постоянных российских ракетных и дронных атак.

Особое внимание уделили энергетической устойчивости Днепропетровской области, развитию международных партнерств и поддержке украинских производителей.

Вместе с супругой Татьяной Сибигой министр посетил детский дом семейного типа Владимира и Алены Чуличковых. Семья воспитывает девять детей.

От имени Ассоциации супругов украинских дипломатов семье передали ноутбуки, планшеты, телефоны, книги, рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и другие вещи, необходимые для учебы.

Среди воспитанников семьи — трое детей, которых в начале полномасштабного вторжения эвакуировали в Румынию. Благодаря длительной юридической работе семьи дети вернулись в Украину, где сейчас живут и учатся.

В 2025 году семья переехала в новый дом, построенный при содействии Фонда Елены Зеленской и при финансовой поддержке датских партнеров A.P. Moller Relief Foundation.

«Днепропетровская область — область, где проживает больше всего детей. Многие из них, лишенные родительской опеки, были эвакуированы. Возвращение всех наших людей, наших детей домой — это приоритет», — подчеркнул Андрей Сибига.

В ходе рабочей поездки глава МИД также посетил больницу имени И. И. Мечникова в Днепре. Он ознакомился с работой медицинского персонала, пообщался с военнослужащими, проходящими лечение после ранений, и обсудил потребности медицинского учреждения.

Несмотря на повреждения корпусов в результате российских обстрелов два года назад, больница возобновила работу всего за два дня.

Согласно данным, приведенным во время визита, с начала полномасштабного вторжения медики спасли 95% тяжелораненых военнослужащих, поступивших в больницу. За это время они провели более 63 тысяч операций и перелили более 26 тонн крови.

Андрей Сибига вручил коллективу больницы награду МИД «Янтарное сердце». Кроме того, медицинскому учреждению передали наборы для остеосинтеза, полученные при поддержке иностранных доноров.

Стороны обсудили модернизацию медицинской инфраструктуры, расширение возможностей больницы и привлечение международных партнеров к обеспечению её специализированным оборудованием.

Важным направлением остается международная медицинская эвакуация украинцев. В рамках программы Medevac Ukraine, которую Украина реализует совместно с Европейским союзом, Всемирной организацией здравоохранения и правительствами европейских стран, с начала работы программы в 2022 году 34 государства приняли на лечение и реабилитацию более 7 200 украинцев. Расходы на их транспортировку и лечение взяли на себя страны-партнеры.

Больница имени И. И. Мечникова также обменивается опытом с иностранными медиками. Украинские специалисты делятся наработками в сфере лечения боевых травм с коллегами в литовском Каунасе и французской Тулузе.

Продолжается сотрудничество с медиками из стран Балтии, США и Германии. В частности, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия помогает больнице с оборудованием.

«Украина сегодня обладает уникальным опытом лечения боевых травм. Мы приобрели его страшной ценой — жизнями, болью и ежедневной борьбой. Но этот опыт может спасать жизни далеко за пределами Украины. И мы готовы делиться им с партнерами», — подчеркнул Андрей Сибига.

Подводя итоги визита, глава МИД подчеркнул важность непосредственного диалога с военными, представителями власти, общинами, медиками и бизнесом для определения первоочередных потребностей региона и привлечения международной помощи.

Андрей Сибига поблагодарил начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи за содержательный диалог, содействие в организации визита и совместную работу по привлечению международных партнеров к поддержке региона.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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