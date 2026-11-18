Украинские банковские учреждения получили запрос от антикоррупционеров о поиске банковских счетов и проведении операций в пользу или по поручению, предположительно, инженера Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» Назара Романовича Онищука.



О начале проверки сообщили источники UA.News.

В соответствующем обращении просят предоставить информацию о наличии счетов, номера этих счетов, остаток средств на счетах, проведенные через них операции, назначение платежей, идентификационные данные контрагента, номер счета контрагента и код банка, которым пользуются Онищук и члены его семьи.

Антикоррупционеров также интересуют остатки ценных бумаг и других активов на счетах инженера государственного предприятия, данные о переводе средств со счета на счет, назначение платежей, номера счетов контрагента и код контрагента — профессионального участника рынка капитала и организованных товарных рынков.

Декларация Онищука

В декларации Онищука за 2025 год указано, что он владеет земельным участком площадью 1000 квадратных метров и долей в квартире неизвестной площади.

Также у него есть автомобиль BMW 2011 года выпуска.

При заработной плате в 224,5 тыс. грн в год (18,7 тыс. грн в месяц) Онищук смог накопить наличные в размере 213 тыс. долларов и 5,1 млн грн.

Напомним, что в октябре в Тячевском районе государственное предприятие «Леса Украины» возместило в бюджет Углянской общины более 1,2 млн грн убытков, нанесенных окружающей среде в результате незаконной вырубки деревьев.

В Сумской области будут судить руководителя одного из лесхозов области, которого обвиняют в продаже древесины по заниженным ценам. По данным следствия, из-за таких действий территориальная община недополучила более 9,1 млн грн.

На Волыни разоблачили лесничего Киверцовского надлесничества, которого подозревают в организации незаконной вырубки 162 деревьев. По данным следствия, ущерб государству превышает 6,5 млн грн.

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