Судья Львовского апелляционного суда Михаил Романюк оставил без удовлетворения апелляционную жалобу адвоката Остапа Стахива Михаила Магарского на решение суда первой инстанции.

Ранее в Сиховском суде защитник требовал немедленно освободить Стахива из места, где его, по мнению адвоката, незаконно удерживали сотрудники полиции и представители ТЦК и СП. Однако суд отказал в ходатайстве, поскольку рассмотрение такого вопроса не входит в его компетенцию.

Сам Остап Стахив на апелляционное заседание не явился. По состоянию на 18 ноября его местонахождение остается неизвестным.

2 ноября, после мобилизации Остапа Стахива, его представитель обратился в суд с ходатайством. В нем указал, что 31 октября Стахива «безосновательно лишили свободы лица в форме без опознавательных знаков». При этом во время задержания они не представились, не разъяснили права, применили силу и отказали в оказании медицинской помощи. Представитель заявителя попросил удовлетворить ходатайство и вынести постановление о немедленном освобождении Остапа Стахива, который «незаконно удерживается полицией и должностными лицами ТЦК и СП». Однако следственный судья отказал в возбуждении производства по ходатайству.

«Задержание гражданина сотрудниками ТЦК и СП и содержание под стражей без соответствующего судебного решения не может быть обжаловано у следственного судьи, поскольку такие правоотношения урегулированы действующим законодательством о мобилизации и мобилизационной подготовке, а проверка законности действий в таком случае не входит в полномочия следственного судьи и не подлежит рассмотрению в порядке ст. 303 УПК Украины. При этом уполномоченные лица ТЦК и СП не являются сотрудниками органа досудебного расследования, следствия или прокуратуры, деятельность которых может быть предметом проверки в порядке, предусмотренном ст. 206 УПК Украины», — говорится в постановлении.

Адвокат Остапа Стахива подал апелляционную жалобу на решение следственного судьи Сиховского районного суда г. Львова.

«Адвокат Магарский просит отменить постановление следственного судьи и вынести новое постановление — немедленно освободить Стахива, который незаконно удерживается полицией и должностными лицами Сиховского ТЦК и СП. В обоснование апелляционной жалобы было указано, что это незаконно, противоправно, безосновательно, необоснованно и существенно нарушает процессуальное право и права Стахива», — сообщил судья Михаил Романюк.

Сам адвокат Стахива аргументировал это тем, что следственный судья вместо проверки законности и оснований содержания Стахива в учреждении «ошибочно анализирует нормы УПК Украины».

«Следственный судья не выполнила требования ст. 206 ч. 2. Ни слова об уголовном производстве или досудебном расследовании там нет. То есть эта часть явно распространяется и на случаи задержания без внесения сведений в ЕРДР. Все мы хорошо знаем, что ТЦК и СП — это органы государственной власти, органы военного правления, которые относятся к государственным органам. Ну и могу сказать, что никакие обстоятельства, какими бы они ни были — будь то состояние войны, угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или иное чрезвычайное положение — не могут служить оправданием для незаконного лишения свободы лица. Об этом нам говорит Конвенция ООН против насильственных действий. Поэтому я считаю, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению», — пояснил Михаил Магарский.

Коллегия судей, руководствуясь Уголовно-процессуальным кодексом, постановила оставить апелляционную жалобу адвоката Магарского без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения и кассационному обжалованию не подлежит.

При этом по состоянию на 18 ноября, начиная с 5 ноября, он находится в СЗЧ.

Об этом сообщила журналистка Суспильного с места событий.

Львовский псевдоактивист Стахив был помещен в СИЗО из учебного центра ВМС.

За антивакцинатора Остапа Стахива внесли залог, и 1 декабря он вышел из-под ареста в СИЗО.

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