Арахамия узнал о встрече Трампа с главой делегации РФ Дмитриевым из новостей

Председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что отдельная встреча президента США Дональда Трампа со спецпредставителем РФ Кириллом Дмитриевым не была запланирована заранее и выходила за рамки гуманитарной операции по эвакуации населения из оккупированного города Олешки Херсонской области.

По словам народного депутата, об этом мероприятии он узнал из новостей уже после завершения переговоров украинской стороны с первой леди США Меланией Трамп. На вопрос, почему Трамп встречался с Дмитриевым и проигнорировал украинскую делегацию, Арахамия предположил, что эти переговоры могли касаться предстоящей трехсторонней встречи в Абу-Даби, запланированной на 10–11 ноября, или какой-то другой темы.

Парламентарий отверг обвинения в политической или предвыборной подоплеке Олешковской операции, подчеркнув ее исключительно гуманитарный и аполитичный характер. Между тем издание The New York Times сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены санкций против возглавляемого Дмитриевым Российского фонда прямых инвестиций.

Источник: Арахамия в эфире Новини.live.

В Белом доме 5 ноября состоялась встреча представителей Украины и РФ, организованная первой леди США Меланией Трамп. Мероприятие прошло после локального прекращения огня и гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках Херсонской области.

В Белом доме представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев подарил первой леди США Мелании Трамп картину, которую нарисовала 11-летняя девочка, вывезенная из оккупированных Олешек в российский Туапсе. Это произошло во время встречи, посвященной гуманитарной операции по эвакуации людей из города. На мероприятии также присутствовали украинские представители — омбудсмен Дмитрий Лубинец и председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Первая леди США Мелания Трамп написала письма президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе Кремля Владимиру Путину. Она передала их украинской и российской делегациям во время встречи в Белом доме 5 ноября. Стороны обсуждали гуманитарную операцию во временно оккупированных Олешках в Херсонской области, которой предшествовало локальное прекращение огня.

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