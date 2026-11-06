Арахамия назвал обвинения по делу «Карфаген» информационной атакой

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия впервые публично прокомментировал упоминания своей фамилии в записях НАБУ по делу «Карфаген». Он отрицал причастность к коррупционным схемам и предположил, что информация о нем появилась с целью отстранить его от переговорного процесса.

По словам народного депутата, об обвинениях в свой адрес он узнал, когда находился в Осло. Там Арахамия встречался с президентом Финляндии, премьер-министром Норвегии и представителями переговорной группы.

Политик связал появление информации о возможной причастности к коррупционным махинациям с попыткой повлиять на его участие в переговорах. Он предположил, что цель этой кампании — заставить его отойти от переговорного процесса. «Я считаю, что это сделано для того, чтобы я отошел от переговоров», — заявил Арахамия. Также председатель фракции «Слуга народа» упомянул общественных активистов Дарью Каланюк и Виталия Шабунина. По его словам, они начали кампанию против него.

Арахамия подчеркнул, что не имеет статуса обвиняемого по делу «Карфаген» и не участвовал ни в каких коррупционных схемах. В качестве аргумента в подтверждение своей позиции он упомянул, что публично прошел проверку на полиграфе. В то же время сам факт упоминания фамилии политика в записях НАБУ не означает, что ему объявили подозрение или доказали причастность к преступлению. Арахамия отверг обвинения, назвав их информационной атакой. Об этом Арахамия заявил во время визита в США.

Накануне переговоров в Вашингтоне, в которых со стороны Украины участвует председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, российские информационные ресурсы начали распространять сообщение Центра противодействия коррупции (ЦПК) о возможном уголовном производстве в отношении политика.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции на бездействие исполняющего обязанности генерального прокурора Антона Ковальского.

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