АРМА готовит к передаче в управление отель в Кропивницком, связанный с гражданином РФ

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин России. В состав актива входят 79% корпоративных прав ООО «Отель «Лондон»-Кировоград» и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.

Объект расположен в центральной части Кропивницкого по адресу: улица Вячеслава Чорновола, 1д.

В состав недвижимого имущества комплекса входят:

нежилое здание;

два гаража;

подсобное помещение;

навес;

ограждение;

мощение;

ворота и калитка.

Помимо недвижимости, к активам относятся 79% уставного капитала ООО «Отель «Лондон»-Кировоград».

По информации АРМА, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является гражданин Российской Федерации Юрий Васин.

Для определения стоимости активов 21 февраля 2024 года АРМА заключила договор с ООО «Консалтинговая компания «Остров». Компания должна была провести оценку имущества, которое готовят к передаче в управление.

Таким образом, АРМА приступила к подготовке к передаче гостиничного комплекса в Кропивницком управляющему. Речь идет о недвижимости площадью более 2,4 тыс. кв. м и контрольной доле корпоративных прав компании, связанной с гражданином РФ.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Также Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление 11 объектов, принадлежащих двум бывшим спиртным заводам. Имущество расположено в Винницкой и Тернопольской областях.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о начале открытого и прозрачного конкурса на отбор руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). К участию приглашены специалисты с соответствующим управленческим опытом и безупречной репутацией.

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