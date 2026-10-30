АРМА готовит к передаче в управление отель в Кропивницком, связанный с гражданином РФ
Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление гостиничный комплекс в Кропивницком, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин России. В состав актива входят 79% корпоративных прав ООО «Отель «Лондон»-Кировоград» и недвижимость общей площадью 2426,4 кв. м.
Объект расположен в центральной части Кропивницкого по адресу: улица Вячеслава Чорновола, 1д.
В состав недвижимого имущества комплекса входят:
- нежилое здание;
- два гаража;
- подсобное помещение;
- навес;
- ограждение;
- мощение;
- ворота и калитка.
Помимо недвижимости, к активам относятся 79% уставного капитала ООО «Отель «Лондон»-Кировоград».
По информации АРМА, учредителем и конечным бенефициарным владельцем компании является гражданин Российской Федерации Юрий Васин.
Для определения стоимости активов 21 февраля 2024 года АРМА заключила договор с ООО «Консалтинговая компания «Остров». Компания должна была провести оценку имущества, которое готовят к передаче в управление.
Таким образом, АРМА приступила к подготовке к передаче гостиничного комплекса в Кропивницком управляющему. Речь идет о недвижимости площадью более 2,4 тыс. кв. м и контрольной доле корпоративных прав компании, связанной с гражданином РФ.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Также Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) готовит к передаче в управление 11 объектов, принадлежащих двум бывшим спиртным заводам. Имущество расположено в Винницкой и Тернопольской областях.
Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о начале открытого и прозрачного конкурса на отбор руководителя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). К участию приглашены специалисты с соответствующим управленческим опытом и безупречной репутацией.