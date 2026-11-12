Арсен Макарчук покинул пост главы Госстата, его обязанности будет исполнять Рудько

Кабинет министров освободил Арсена Макарчука от должности главы Государственной службы статистики по его собственному желанию. Он возглавлял ведомство в течение последних 20 месяцев, а временно исполнять обязанности руководителя назначен CDTO службы Рудько.

Временное исполнение обязанностей главы Госстата возложено на заместителя главы службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Артема Рудько.

Как пояснил Макарчук, изменения в подчинении Госстата, произошедшие через некоторое время после его назначения главой службы, существенно повлияли на эффективность работы, поэтому, получив интересное предложение в другом важном для страны направлении, он решил подать в отставку.

Макарчук напомнил, что согласно законам о Госслужбе и официальной статистике следующий глава Госстата должен быть избран на конкурсной основе.

Источник: Интерфакс-Украина

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