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Новости Украина

Арсен Мирзоян показал кадры из своего одиночного похода по заснеженным Карпатам

UA NEWS 11 Ноября 2026 15:21
Арсен Мирзоян показал кадры из своего одиночного похода по заснеженным Карпатам

Украинский певец Арсен Мирзоян совершил сольное восхождение на одну из вершин в Карпатах, совместив активный отдых с первым снегом. Подробностями поездки и своими впечатлениями артист поделился в соцсетях.

48-летний исполнитель отметил, что отправился в горы в конце октября, где и застал первый снег. В посте в Instagram Мирзоян подчеркнул особую атмосферу самостоятельных путешествий, отметив, что одиночество в горах открывает совершенно иной смысл отдыха. Во время восхождения певец активно делился фотографиями горных пейзажей и селфи.

Арсен Мірзоян
Арсен Мірзоян в інстаграм
Один в горах - то взагалі інший сенс: Мірзоян побачив перший сніг у Карпатах

Источник: Личная страница Арсена Мирзояна в Instagram.

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