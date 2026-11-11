Арсен Мирзоян показал кадры из своего одиночного похода по заснеженным Карпатам

Украинский певец Арсен Мирзоян совершил сольное восхождение на одну из вершин в Карпатах, совместив активный отдых с первым снегом. Подробностями поездки и своими впечатлениями артист поделился в соцсетях.

48-летний исполнитель отметил, что отправился в горы в конце октября, где и застал первый снег. В посте в Instagram Мирзоян подчеркнул особую атмосферу самостоятельных путешествий, отметив, что одиночество в горах открывает совершенно иной смысл отдыха. Во время восхождения певец активно делился фотографиями горных пейзажей и селфи.

Источник: Личная страница Арсена Мирзояна в Instagram.

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