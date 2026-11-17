Украинские банки получили запрос от антикоррупционеров с требованием раскрыть банковскую тайну в отношении, предположительно, закарпатского таможенника Юрия Сакалоша, занимающего должность начальника отдела таможенного оформления № 1 таможенного поста Тиса.

Об этом UA.News стало известно из собственных источников.

Помимо Юрия Сакалоша, будут проверять также членов его семьи: мать, жену, ее родителей и, возможно, сестру жены с мужем. Антикоррупционное ведомство в обращении к финансовым учреждениям просит предоставить информацию о наличии счетов, номера этих счетов, остаток средств на счетах, проведенные через них операции, назначение платежей, идентификационные данные контрагента, номер счета контрагента и код банка контрагента.

Юрий Сакалош

Что в декларации Сакалоша

При относительно скромной зарплате в 51 тысячу гривен в месяц после обязательных вычетов начальник подразделения в сентябре 2025 года приобрел автомобиль Mazda CX-9 (2021 года выпуска) за 700 000 грн, а в ноябре — 176 м² земли в Ужгороде по невероятно низкой цене 25 тысяч гривен. Очевидно, участок предназначался для строительства. Возводить жилой дом площадью 134 квадрата Юрий Сакалош начинает сразу же, в день, когда купил землю — 26 ноября.

Жена таможенника Ольга Сакалош занималась предпринимательской деятельностью. Согласно декларации, бизнес (зарегистрированный по 96.04 КВЭД «Деятельность по обеспечению физического комфорта») за год принес в семейный бюджет 400 000 гривен. Но прекратил деятельность в июне 2026 года по собственному желанию Ольги. Возможно, необходимость зарабатывать просто отпала, ведь в том же году отец Владимир Шмигель подарил дочери около $110 тысяч (3 млн 300 тыс. грн).

Господин Владимир — депутат Лавриковского сельсовета в Жовковском районе, фермер, в прошлом владелец ФХ «ШАРО», но впоследствии его фамилия исчезла из перечня конечных бенефициаров.

Чем владеет супружеская пара Сакалошей

И опять же официальные доходы заместителя начальника отдела Закарпатской таможни выглядят довольно скромно по сравнению с приобретённым имуществом и сбережениями семьи Сакалошей.

Помимо квартиры площадью 127,2 кв. м (стоимостью 3,18 млн грн) и гаража (25,3 кв. м за 122 тыс. грн), зарегистрированных на имя тестя Владимира Шмигеля, в собственности семьи находится квартира площадью 51,4 кв. м в Ужгороде (оцененная в 1,3 млн грн), где зарегистрирована супруга Ольга Сакалош. В марте прошлого года супруги приобрели новую квартиру площадью 56,4 кв. м (стоимостью более 1,25 млн грн) и оформили её на третье лицо, вероятно, мать таможенника. Осенью Юрий Сакалош приобрел земельный участок для строительства дома общей площадью 134 кв. м в Ужгороде.

Из транспортных средств у семьи, кроме кроссовера, еще имеется минивэн Mercedes-Benz Metris 2018 года выпуска (стоимостью на момент покупки в июле 2022 года 174 404 грн — сумма, кстати, значительно ниже рыночной). Автомобиль принадлежит супруге. Сбережения супругов хранятся преимущественно наличными. Юрий Сакалош задекларировал $30 000 и 15 000 гривен. Его супруга хранит еще $80 000.

Предполагаем, что финансовое благосостояние семьи вряд ли объясняется честной таможенной зарплатой и небольшим предпринимательским доходом супруги, но окончательный вывод сделают антикоррупционные органы.

Ранее стало известно, что правоохранители проверяют счета таможенника Игоря Качмара. По версии украинских СМИ, Игорь Качмар — самый богатый среди таможенников. Занимая должность начальника отдела анализа и контроля таможенной стоимости Львовской таможни, Качмар задекларировал в 2022 году наследство от отца на сумму свыше 67 млн грн.

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