БЭБ удалило шесть публикаций об Алене Шевцовой после подачи ею иска: подробности дела

Бюро экономической безопасности Украины удалило со своего официального сайта шесть публикаций, в которых упоминалась Алена Шевцова. Речь идет о материалах, обнародованных в 2025 году в рамках уголовного производства, которое впоследствии было прекращено. Удаление публикаций БЭБ подтвердило в своём отзыве на иск Шевцовой.

Алена Шевцова обратилась в суд с требованием прекратить использование её имени в шести публикациях БЭБ и удалить соответствующие упоминания из материалов ведомства. Пока дело находится на рассмотрении, стало известно, что все шесть публикаций исчезли с официального сайта Бюро. 23 октября представитель Шевцовой отдельно проверил ссылки на каждый материал. Во всех случаях сайт БЭБ выдавал ошибку 404 — страницы по соответствующим адресам больше не открывались.

Факт удаления публикаций также прямо подтвержден самим БЕБ в отзыве на исковое заявление, сформированном в системе «Электронный суд» 23 октября.

Какие материалы удалило БЭБ

Всего речь идет о шести публикациях, которые Бюро обнародовало с марта по июль 2025 года. 25 марта БЭБ сообщило о завершении специального досудебного расследования и предоставлении материалов стороне защиты Алены Шевцовой. 12 апреля ведомство опубликовало материал о включении Шевцовой в санкционные списки по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

30 апреля БЭБ сообщило о задержании в Польше Ирины Цыганок, которую в публикации называли сообщницей Шевцовой по делу о так называемом «мискодинге». 19 мая появился материал о предъявлении подозрения бывшей сотруднице Ibox, которая, по версии следствия, открывала банковские счета без ведома клиентов. 9 июня БЭБ сообщило о разоблачении сотрудницы банка, которая, по данным ведомства, оформляла карточные счета по поддельным документам. В материале также упоминалась Шевцова.

Последнюю из шести публикаций БЭБ разместило 2 июля 2025 года. Она касалась передачи в суд дела о мискодинге на 5 млрд грн и содержала упоминание о Шевцовой. Таким образом, удаленные материалы охватывали различные этапы расследования — от сообщений о специальном досудебном расследовании и санкциях до подозрений и передачи дела в суд.

Шевцова обратилась в суд

Рассмотрение иска Алены Шевцовой к БЭБ открыл Шевченковский районный суд Киева 6 октября 2026 года. Делу присвоен номер 761/38566/26. Шевцова просит суд признать использование её имени в шести публикациях БЭБ нарушающим её личное неимущественное право на использование имени, а также обязать ведомство прекратить такое использование.

Речь идет не только о тексте самих публикаций. Исковые требования касаются также заголовков, подзаголовков, метаданных, тегов, подписей к иллюстрациям и интернет-адресов страниц, содержащих имя и фамилию Шевцовой в латинской транслитерации. Отдельно истица просит взыскать с БЭБ 75 тысяч гривен в качестве компенсации морального вреда — по 12 500 гривен за каждую из шести публикаций. Также она заявила требование о компенсации судебных расходов.

БЕБ подтвердило удаление материалов

В своем отзыве Бюро не оспаривает сам факт исчезновения публикаций с сайта. В то же время ведомство объясняет это тем, что материалы касались хода досудебного расследования в уголовном производстве № 72023000500000071. По мнению БЭБ, после закрытия уголовного производства и вступления соответствующего постановления в законную силу информационный повод для публикаций исчерпался.

Именно поэтому, по версии Бюро, сайт был обновлен, а материалы, утратившие актуальность, удалены. Таким образом, на данный момент подтвержден важный для Шевцовой факт: шесть публикаций с ее именем больше не размещены на официальном ресурсе БЭБ, а само ведомство признает их удаление.

Что известно на данный момент

По состоянию на 23 октября шесть публикаций БЭБ с упоминаниями об Алене Шевцовой удалены с официального сайта ведомства. Именно БЭБ подтвердило этот факт в судебном отзыве.

Суд признал бездействие ГБР неправомерным в части отказа в регистрации уголовного производства по заявлению Алены Шевцовой и обязал начать расследование.

Ранее недостоверной и клеветнической была признана информация, распространенная на портале kp.ua , где бывшую совладелицу «Айбокс Банка» Алену Шевцову обвиняли в создании многомиллиардных финансовых схем и сотрудничестве со страной-агрессором.

Шевченковский районный суд Киева признал публикации портала kp.ua недостоверными и обязал редакцию опубликовать опровержение.

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