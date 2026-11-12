БЭБ изъяло нелегальной техники почти на 376 млн грн: 74% — продукция Apple
За 10 месяцев 2026 года детективы Бюро экономической безопасности изъяли с теневого рынка более 101,5 тысячи единиц электроники.
Около 75,4 тысячи единиц, или почти 74% от общего количества, составляла продукция Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch и AirPods.
Также изымали технику других брендов, телевизоры, мониторы, игровые консоли и бытовую электронику. Для сравнения: за весь 2025 год было изъято 28,9 тысячи единиц техники.
За этот период в суд было направлено семь уголовных дел, а в бюджет было возмещено 80,2 млн грн убытков.
В БЭБ поясняют, что нелегальные продавцы ввозят технику с нарушением таможенных правил, занижают её стоимость и уклоняются от уплаты налогов.
Источник: Бюро экономической безопасности
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