За 10 месяцев 2026 года детективы Бюро экономической безопасности изъяли с теневого рынка более 101,5 тысячи единиц электроники.

Около 75,4 тысячи единиц, или почти 74% от общего количества, составляла продукция Apple: iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch и AirPods.

Также изымали технику других брендов, телевизоры, мониторы, игровые консоли и бытовую электронику. Для сравнения: за весь 2025 год было изъято 28,9 тысячи единиц техники.

За этот период в суд было направлено семь уголовных дел, а в бюджет было возмещено 80,2 млн грн убытков.

В БЭБ поясняют, что нелегальные продавцы ввозят технику с нарушением таможенных правил, занижают её стоимость и уклоняются от уплаты налогов.

Источник: Бюро экономической безопасности

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Бюро экономической безопасности раскрыло схему уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах при производстве и продаже медицинского этилового спирта.

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