Без ПВО защитные сооружения не спасут ключевые объекты инфраструктуры — Кличко

Без систем противовоздушной обороны защитные сооружения не смогут полноценно защитить ключевые объекты инфраструктуры от российских атак. По словам Виталия Кличко, для надёжной защиты критически важных объектов необходимо сочетание физических защитных конструкций и средств ПВО.

«Скажу главное, о чём говорят все эксперты и специалисты. При такой интенсивности сокрушительных атак врага без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов — под большим вопросом! Ведь когда прилетает сразу несколько ракет или рой дронов, никакие защитные сооружения с этим не справятся», — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев функционирует в чрезвычайно сложных условиях. Городские власти делают все для жизнеобеспечения столицы. «Прорабатываем различные варианты развития событий, поскольку враг усиливает атаки на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения», — написал Кличко.

Он напомнил, что еще с весны в столице работает энергетический штаб по жизнеобеспечению столицы, к которому город привлек экспертов, энергетиков, практиков и ученых. Штаб разработал возможные меры для различных сценариев развития ситуации.

Об этом в Telegram заявил киевский мэр Виталий Кличко.

Из-за российских атак Киев столкнулся с перебоями в подаче света, воды и работе электротранспорта — Кличко.

Кличко объяснил, почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий.

Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.

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