В Украине действует государственная программа бесплатного обеспечения вспомогательными средствами реабилитации, в частности протезами верхних и нижних конечностей. Воспользоваться ею могут не только военнослужащие и ветераны, но и гражданские лица, дети и люди с инвалидностью, нуждающиеся в протезировании по медицинским показаниям.

Кто может получить протез бесплатно, как оформить заявку, куда обращаться и предусмотрена ли компенсация за самостоятельно приобретенное изделие.

Государственная программа обеспечения вспомогательными средствами реабилитации охватывает людей, нуждающихся в протезировании вследствие боевых действий, заболеваний, несчастных случаев и других обстоятельств.

По информации Министерства здравоохранения Украины, право на бесплатное протезирование имеют:

военнослужащие, ветераны и сотрудники правоохранительных органов;

гражданские лица, пострадавшие в результате войны;

люди с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями;

дети с инвалидностью;

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Оформление протезирования можно начать еще во время лечения — ждать завершения процедуры установления инвалидности не обязательно.

Государственная программа предусматривает обеспечение не только протезами конечностей, но и широким спектром вспомогательных средств, необходимых для восстановления мобильности, повседневного функционирования и самообслуживания.

В частности, бесплатно можно получить:

протезы верхних и нижних конечностей;

протезы молочной железы;

ортезы и ортопедическую обувь;

коляски;

костыли и ходунки;

специальные средства для ухода и самообслуживания.

Для военнослужащих, получивших травмы при выполнении задач по обороне Украины, также предусмотрена возможность получения высокофункциональных протезов, в частности моделей с электронным управлением.

Для получения вспомогательного средства реабилитации необходимо подготовить:

паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

медицинское заключение или другой документ, подтверждающий необходимость протезирования.

Военнослужащим дополнительно может понадобиться справка об обстоятельствах получения травмы или другой документ, подтверждающий участие в мероприятиях по обороне Украины.

Заключение о необходимости протезирования можно получить у мультидисциплинарной реабилитационной команды, экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека или военно-врачебной комиссии.

Оформить заявку на получение вспомогательного средства реабилитации можно онлайн или лично. Обращаться разрешается независимо от зарегистрированного места жительства.

Для дистанционного оформления доступны следующие ресурсы:

Социальный портал Минсоцполитики;

электронный кабинет лица с инвалидностью.

При подаче заявления через Социальный портал необходимые сведения могут автоматически подтягиваться из государственных реестров, поэтому дополнительно загружать документы не требуется.

Если заявление подается лично, можно обратиться в:

центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

органа социальной защиты населения;

территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;

уполномоченного представителя органа местного самоуправления.

Если человек находится в больнице или реабилитационном учреждении, помочь с оформлением документов может социальный работник.

После подачи заявления и получения соответствующего направления человек имеет право самостоятельно выбрать протезное предприятие, работающее в рамках государственной программы.

Процесс обеспечения протезом предусматривает следующие этапы:

Консультация с протезистом. Проведение необходимых замеров. Подбор конструкции и комплектующих. Изготовление индивидуального протеза. Примерка, корректировка и настройка изделия. Обучение правильному пользованию протезом.

Найти протезное предприятие можно с помощью специального дашборда на сайте Минсоцполитики.

Специалисты рекомендуют по возможности выбирать предприятие, расположенное недалеко от места проживания, поскольку после установки протеза может возникнуть необходимость в дополнительной корректировке, ремонте или техническом обслуживании.

Стоимость протеза в пределах установленных государством предельных цен покрывается за счет бюджетных средств. Человек не должен самостоятельно оплачивать изделие, если его стоимость не превышает установленного государством лимита и оформление осуществляется по программе.

Для военнослужащих предельные цены на вспомогательные средства реабилитации могут быть в три раза выше, чем для гражданских лиц. Отдельные правила финансирования предусмотрены для протезов повышенной функциональности.

Государственная программа также предусматривает возможность бесплатного ремонта, технического обслуживания и замены протезов при определенных условиях.

Граждане, самостоятельно приобретшие назначенное им средство реабилитации, могут претендовать на компенсацию его стоимости в пределах установленных государством предельных сумм.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие приобретение изделия.

По общему правилу, обратиться за компенсацией можно в течение шести месяцев с даты приобретения. Во время военного положения, а также для военнослужащих этот срок составляет 12 месяцев.

Замена протеза по государственной программе возможна по истечении установленного срока эксплуатации или раньше, если имеется документально подтвержденная необходимость в замене.

В то же время право на бесплатный ремонт имеют и люди, получившие протезы за счет благотворительных средств или средств местных бюджетов. Таким образом, государственная поддержка предусматривает не только первоначальное обеспечение средством реабилитации, но и возможность его дальнейшего обслуживания.

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