Бесплатное протезирование в Украине: кто имеет право, какие документы нужны и как получить протез
В Украине действует государственная программа бесплатного обеспечения вспомогательными средствами реабилитации, в частности протезами верхних и нижних конечностей. Воспользоваться ею могут не только военнослужащие и ветераны, но и гражданские лица, дети и люди с инвалидностью, нуждающиеся в протезировании по медицинским показаниям.
Кто может получить протез бесплатно, как оформить заявку, куда обращаться и предусмотрена ли компенсация за самостоятельно приобретенное изделие.
Государственная программа обеспечения вспомогательными средствами реабилитации охватывает людей, нуждающихся в протезировании вследствие боевых действий, заболеваний, несчастных случаев и других обстоятельств.
По информации Министерства здравоохранения Украины, право на бесплатное протезирование имеют:
военнослужащие, ветераны и сотрудники правоохранительных органов;
гражданские лица, пострадавшие в результате войны;
люди с инвалидностью, не связанной с боевыми действиями;
дети с инвалидностью;
дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Оформление протезирования можно начать еще во время лечения — ждать завершения процедуры установления инвалидности не обязательно.
Государственная программа предусматривает обеспечение не только протезами конечностей, но и широким спектром вспомогательных средств, необходимых для восстановления мобильности, повседневного функционирования и самообслуживания.
В частности, бесплатно можно получить:
протезы верхних и нижних конечностей;
протезы молочной железы;
ортезы и ортопедическую обувь;
коляски;
костыли и ходунки;
специальные средства для ухода и самообслуживания.
Для военнослужащих, получивших травмы при выполнении задач по обороне Украины, также предусмотрена возможность получения высокофункциональных протезов, в частности моделей с электронным управлением.
Для получения вспомогательного средства реабилитации необходимо подготовить:
паспорт, свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность;
идентификационный код;
медицинское заключение или другой документ, подтверждающий необходимость протезирования.
Военнослужащим дополнительно может понадобиться справка об обстоятельствах получения травмы или другой документ, подтверждающий участие в мероприятиях по обороне Украины.
Заключение о необходимости протезирования можно получить у мультидисциплинарной реабилитационной команды, экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека или военно-врачебной комиссии.
Оформить заявку на получение вспомогательного средства реабилитации можно онлайн или лично. Обращаться разрешается независимо от зарегистрированного места жительства.
Для дистанционного оформления доступны следующие ресурсы:
Социальный портал Минсоцполитики;
электронный кабинет лица с инвалидностью.
При подаче заявления через Социальный портал необходимые сведения могут автоматически подтягиваться из государственных реестров, поэтому дополнительно загружать документы не требуется.
Если заявление подается лично, можно обратиться в:
центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
органа социальной защиты населения;
территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью;
уполномоченного представителя органа местного самоуправления.
Если человек находится в больнице или реабилитационном учреждении, помочь с оформлением документов может социальный работник.
После подачи заявления и получения соответствующего направления человек имеет право самостоятельно выбрать протезное предприятие, работающее в рамках государственной программы.
Процесс обеспечения протезом предусматривает следующие этапы:
Консультация с протезистом.
Проведение необходимых замеров.
Подбор конструкции и комплектующих.
Изготовление индивидуального протеза.
Примерка, корректировка и настройка изделия.
Обучение правильному пользованию протезом.
Найти протезное предприятие можно с помощью специального дашборда на сайте Минсоцполитики.
Специалисты рекомендуют по возможности выбирать предприятие, расположенное недалеко от места проживания, поскольку после установки протеза может возникнуть необходимость в дополнительной корректировке, ремонте или техническом обслуживании.
Стоимость протеза в пределах установленных государством предельных цен покрывается за счет бюджетных средств. Человек не должен самостоятельно оплачивать изделие, если его стоимость не превышает установленного государством лимита и оформление осуществляется по программе.
Для военнослужащих предельные цены на вспомогательные средства реабилитации могут быть в три раза выше, чем для гражданских лиц. Отдельные правила финансирования предусмотрены для протезов повышенной функциональности.
Государственная программа также предусматривает возможность бесплатного ремонта, технического обслуживания и замены протезов при определенных условиях.
Граждане, самостоятельно приобретшие назначенное им средство реабилитации, могут претендовать на компенсацию его стоимости в пределах установленных государством предельных сумм.
Для этого необходимо подать соответствующее заявление и документы, подтверждающие приобретение изделия.
По общему правилу, обратиться за компенсацией можно в течение шести месяцев с даты приобретения. Во время военного положения, а также для военнослужащих этот срок составляет 12 месяцев.
Замена протеза по государственной программе возможна по истечении установленного срока эксплуатации или раньше, если имеется документально подтвержденная необходимость в замене.
В то же время право на бесплатный ремонт имеют и люди, получившие протезы за счет благотворительных средств или средств местных бюджетов. Таким образом, государственная поддержка предусматривает не только первоначальное обеспечение средством реабилитации, но и возможность его дальнейшего обслуживания.
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