Марьяна Безуглая обвинила фотографа издания «Телеграф» Яна Доброносова в публикации 23 ноября сгенерированного искусственным интеллектом снимка Майдана Независимости после возможной атаки БПЛА.

По её словам, такие публикации наносят ущерб репутации как самого фотографа, так и издания.



Безуглая также поставила под сомнение достоверность других фотографий Доброносова и подчеркнула, что подобные случаи могут стать прецедентом.

Источник: Марьяна Безуглая.

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