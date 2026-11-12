Безугла обвинила Залужного во лжи об освобождении Херсона

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в искажении обстоятельств освобождения Херсона. По её словам, он якобы умолчал о роли генерала Евгения Мойсюка в планировании и координации Херсонского контрнаступления.

Безуглая утверждает, что фактически операцией руководили другие военные. При этом генерал Дмитрий Ковальчук, которому приписывали ведущую роль в ее проведении, на тот момент находился в Одессе.

По словам Безуглой, генерал Дмитрий Ковальчук во время Херсонского контрнаступления находился в Одессе, откуда отдавал распоряжения. В то же время, как утверждает народный депутат, военные жаловались на беспорядок в управлении и отсутствие продвижения.

Безуглая заявила, что обращалась по этому поводу к президенту, после чего Ковальчука якобы отстранили от руководства операцией, а полномочия передали генералу Александру Тарнавскому. По её словам, полевыми командующими стали генералы Дмитрий Драпатый и Андрей Гнатов.

Отдельно депутат подчеркнула, что Херсонское контрнаступление координировал генерал Евгений Мойсюк, который на тот момент был заместителем Залужного. Она утверждает, что главнокомандующий впоследствии исключил Мойсюка из списков участников операции, хотя именно ему ранее поручил ее координировать.

«Залужный очень активно защищал Ковальчука, ведь это его «побратим»», — написала Безуглая.

Она также упомянула, что после входа украинских войск в Херсон Ковальчук приехал в город из Одессы. По словам народного депутата, генерал прибыл с многочисленной охраной и приветствовал местных жителей.

Безуглая раскритиковала практику назначений в военном руководстве, заявив о кумовстве и сокрытии ролей отдельных командующих. Она выразила надежду, что генерал Михаил Драпатый не будет прибегать к подобным практикам.

Отметим, что приведенные утверждения являются оценками и версией событий, изложенными Безуглой. В посте депутат не привела документов в подтверждение своих обвинений. Позиция Валерия Залужного и упомянутых генералов относительно этих заявлений в приведенном посте не представлена.

Об этом сообщается со ссылкой на её заявление.

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