Возле Гостомельского моста планируют установить мемориал в честь погибших саперов

Жительница села Горенка Гостомельской территориальной общины Татьяна Лаврина инициировала установку мемориального знака в честь украинских военнослужащих Захара Квасного и Романа Шиманского. Оба защитника погибли 25 февраля 2022 года после выполнения боевого задания по подрыву Гостомельского моста, которое должно было остановить продвижение российских войск в направлении Киева.

Инициативу предлагают реализовать непосредственно возле восстановленного Гостомельского моста — на месте событий, которые стали одним из важных эпизодов обороны столицы в начале полномасштабного вторжения России.

Как отмечает автор обращения, вопрос о чествовании погибших защитников начали обсуждать жители Гостомельской общины, в частности села Горенка, после публикаций журналистов Kyiv Post и поста Юрия Бутусова.

В материалах было обращено внимание на то, что возле восстановленного моста до сих пор нет мемориальной таблички, которая рассказывала бы о его подрыве в феврале 2022 года и называла имена военнослужащих, погибших при выполнении боевого задания.

«Убеждена, что восстановление моста не должно означать утрату памяти о цене, которую пришлось заплатить за защиту нашей столицы. Мост — это не только объект транспортной инфраструктуры: это место реального исторического события, важного для Гостомельской общины, Киевской области и всей Украины. Мемориальный знак позволит жителям, путешественникам и будущим поколениям узнать, почему именно здесь в феврале 2022 года был разрушен мост, и почтить память конкретных людей, которые выполнили боевой долг ценой собственной жизни», — говорится в заявлении.

Захар Квасный и Роман Шиманский служили в инженерно-саперном подразделении 70-го отдельного полка Командования сил поддержки ВСУ.

25 февраля 2022 года военнослужащие выполнили задачу по подрыву Гостомельского моста, чтобы помешать продвижению российской военной техники к столице. После выполнения задачи оба защитника погибли.

Захару Квасному было 22 года, а Роману Шиманскому — 37.

6 ноября 2026 года Президент Украины посмертно присвоил обоим военнослужащим звание Героя Украины с награждением орденом «Золотая Звезда». Соответствующие решения закреплены указами № 1092/2026 и № 1093/2026.

В своём обращении Татьяна Лаврина просит поддержать установку мемориального знака в доступном и безопасном месте непосредственно возле Гостомельского моста.

Также она предлагает привлечь к разработке концепции семьи погибших военных, представителей их подразделения и местных жителей.

По замыслу инициаторки, на мемориале должны быть указаны полные имена защитников, дата и обстоятельства их подвига, а также информация о присвоении им звания Героев Украины. Дополнительно предлагается разместить QR-код с проверенной исторической справкой.

Отдельно в обращении поднимается вопрос о финансировании изготовления и установки памятного знака, определении лиц, ответственных за реализацию инициативы, и дальнейшем содержании мемориала.

Татьяна Лаврина предлагает открыть памятный знак до 25 февраля 2027 года — пятой годовщины гибели Захара Квасного и Романа Шиманского.

Об этом свидетельствует соответствующее заявление.

Напомним, в Оболонском районе Киева саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть и безопасные остатки баллистической ракеты, обнаруженные на месте одного из российских ударов.

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