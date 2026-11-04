Недалеко от украинской антарктической станции «Академик Вернадский» полярники обнаружили первые яйца пингвинов в новом сезоне размножения. На данный момент исследователи насчитали 14 яиц, однако в ближайшее время их количество значительно возрастет и может достичь нескольких тысяч.

По подсчетам украинских биологов, на острове Галиндез как раз должна была начаться кладка яиц, ведь спаривание субантарктических пингвинов началось еще в конце сентября. Поэтому вся команда во время прогулок или других занятий интересовалась содержимым гнезд более восьми тысяч птиц.

«Учёным важно зафиксировать именно точную дату появления первого яйца, поскольку по этому показателю отслеживают изменения с годами и влияние внешних условий, в частности изменения климата», — пояснили в НАНЦ.

В конце концов 2 ноября врач экспедиции Елизавета Пидгаецкая заметила первое яйцо. Гнездо с будущим пингвиньим пополнением обнаружили на скале возле геокосмической лаборатории. В этом же месте первое яйцо находили и в два предыдущих года.

«Я подходила ко всем группам пингвинов и осторожно заглядывала. И тут на одном из гнезд птица приподнялась, под ней мелькнуло что-то светлое. Сначала подумала, что это просто лапка. Но потом сфотографировала, увеличила изображение — оказалось, яйцо!», — рассказала Елизавета.

Учёные предполагают, что птицы не зря облюбовали скалу возле домика ДНЧ — это одна из самых высоких точек для гнездования. Именно поэтому снег там сходит относительно рано, а окрестности становятся пригодными для выведения птенцов.

«На данный момент биологи 31-й экспедиции насчитали уже 14 яиц в разных частях острова. В целом, учитывая количество пингвинов, их здесь ожидается несколько тысяч», – добавили полярники.

Обычно в гнезде появляется два, а несколько реже — три яйца. По своей форме и размеру они напоминают гусиные, но имеют серовато-зелёный оттенок. Самец и самка пингвинов высиживают яйца поочередно, сменяя друг друга для охоты в океане.

«В прошлом году брачный сезон пингвинов у «Вернадского» завершился рекордным количеством – почти 11 тысяч птиц. Сколько будет на этот раз – обязательно расскажем. А пока ждем малышей: они должны появиться на свет чуть больше, чем через месяц», – написали учёные.

В Национальном антарктическом научном центре поделились снимками, на которых видно, как пернатые родители заботливо высиживают будущих птенцов в гнездах из камешков.

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Напомним, возле станции «Академик Вернадский» создана соответствующая зона в Антарктике.

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