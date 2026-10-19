Большинство украинцев не верят, что война закончится до второй половины 2027 года — КМИС

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдержать войну столько, сколько потребуется.

Когда украинцы ожидают окончания войны

По результатам исследования, лишь 10% респондентов считают, что война закончится до конца 2026 года.

Еще 13% ожидают ее завершения в первой половине 2027 года.

В свою очередь, 56% опрошенных прогнозируют, что боевые действия продлятся до второй половины 2027 года или дольше. Еще 21% не смогли определиться с ответом.

В КМИС отмечают, что такие результаты свидетельствуют о преобладании среди украинцев ожиданий длительной войны.

62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется

Несмотря на ожидания затяжной войны, большинство опрошенных заявляют о готовности выдерживать её без определённого временного ограничения.

В частности, 62% респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Еще 4% назвали приемлемым сроком один год, а 21% — от нескольких месяцев до полугода. Не определились с ответом 13%.

Социологи также сравнили результаты опросов, проведенных в разные дни октября.

Среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, готовность терпеть войну столько, сколько потребуется, выразили 60%. Среди опрошенных 10–16 октября этот показатель составил 63%.

Разница находится в пределах статистической погрешности.

«Мы также не видим, чтобы на данный момент кампания давления привела к деморализации», — подчеркнули в КМИС.

Отдельно социологи обратили внимание на настроения жителей Киева. По их данным, несмотря на давление на жителей столицы, подавляющее большинство киевлян по-прежнему готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. По сравнению с серединой сентября этот показатель существенно не изменился.

92% украинцев считают российские удары попыткой заставить Украину капитулировать

В ходе исследования респондентов также спросили о цели российских ударов по экономическим объектам Украины.

Абсолютное большинство — 92% — считают, что Россия пытается уничтожить украинскую экономику и сделать жизнь населения невыносимой, чтобы заставить Украину капитулировать.

Другой позиции придерживаются 5% опрошенных.

В частности, 3% считают, что Россия якобы наносит удары в ответ на украинские атаки по её экономическим объектам.

Еще 2% убеждены, что российские войска атакуют только объекты, связанные с армией, и не ставят целью разрушение украинской экономики.

Как проводился опрос

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» с 8 по 16 октября 2026 года.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1031 совершеннолетнего гражданина Украины, проживающего на территории, контролируемой украинским правительством.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. В то же время среди опрошенных были внутренне перемещенные лица.

В обычных условиях максимальная статистическая погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 4%. Социологи отмечают, что во время войны возможны дополнительные систематические отклонения, однако считают результаты достаточно репрезентативными для анализа общественных настроений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8–16 октября 2026 года.



Неизменное количество украинцев отказывается сдавать Донбасс в обмен на гарантии безопасности, — опрос.

Более половины украинцев считают, что Владимир Зеленский должен ограничиться одним сроком и не выдвигаться на следующих президентских выборах. Такие результаты приводит Киевский международный институт социологии (КМИС).

Для значительной части украинцев, работающих в Польше, эта страна постепенно перестает быть лишь местом временного трудоустройства. Все больше украинских мигрантов рассматривают Польшу как страну для длительного или постоянного проживания.

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