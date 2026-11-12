Блогера приговорили к 15 годам лишения свободы за корректировку российских ударов по Краматорску

На основании доказательств, собранных контрразведкой и следователями Службы безопасности Украины, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества был приговорен местный блогер, который работал на российскую военную разведку и корректировал обстрелы Краматорска в Донецкой области. Контрразведка разоблачила и задержала злоумышленника по месту жительства в июле 2026 года, заранее обеспечив безопасность пунктов базирования украинских военных.

По данным расследования, для сбора разведданных фигурант использовал два собственных канала в Telegram, где публиковал фейки о Силах обороны и оперативной обстановке на восточном фронте, призывая почти полтысячи подписчиков сообщать о местах дислокации украинских защитников. Параллельно он под видом поездок на дачу объезжал прифронтовую местность, отмечал потенциальные цели на Google-картах и сохранял их скриншоты в смартфоне для дальнейшей передачи врагу.

Суд признал задержанного виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Источник: Служба безопасности Украины.

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